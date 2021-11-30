Верещук: Ахметов бросил открытый вызов президенту Зеленскому

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Кравцев Сергей
Бизнесмен Ринат Ахметов бросил открытый вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также украинскому государству. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Свобода слова на ICTV" высказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Ирина Верещук. Фото: фейсбук Ирины Верещук
Министр рассказала, что она, выполняя свои прямые обязанности, постоянно бывает в Луганской и Донецкой областях, общается там с людьми. По словам Верещук, на днях она возвратилась с Луганщины, посещала город Счастье. Так вот в том городе есть ТЭС, которая принадлежит бизнесмену Ахметову. И местные люди откровенно говорят, что они боятся, что в желании насолить президенту Зеленскому Ринат Ахметов остановит ТЭС и люди среди зимы останутся без тепла.
По словам Ирины Верещук, простые люди оказались в такой ситуации, что фактически есть заложниками, они понимают, что в один нехороший момент могут остаться без тепла и без работы. И таких людей 60 тысяч, когда идет речь о Донецкой и Луганской области.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, какую именно политику проводит Ахметов Ирина Верещук отметила, что речь идет об информационной, медийной, политической составляющих, когда бизнесмен, целясь в президента, наносит удар всему государству.
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