logo

BTC/USD

56462.86

ETH/USD

4394.83

LTC/USD

200.49

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Верещук: Ахметов бросил открытый вызов президенту Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Верещук: Ахметов бросил открытый вызов президенту Зеленскому

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит о серьезном конфликте между Зеленским и Ахметовым

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бизнесмен Ринат Ахметов бросил открытый вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также украинскому государству. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Свобода слова на ICTV" высказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук: Ахметов бросил открытый вызов президенту Зеленскому

Ирина Верещук. Фото: фейсбук Ирины Верещук

Министр рассказала, что она, выполняя свои прямые обязанности, постоянно бывает в Луганской и Донецкой областях, общается там с людьми. По словам Верещук, на днях она возвратилась с Луганщины, посещала город Счастье. Так вот в том городе есть ТЭС, которая принадлежит бизнесмену Ахметову. И местные люди откровенно говорят, что они боятся, что в желании насолить президенту Зеленскому Ринат Ахметов остановит ТЭС и люди среди зимы останутся без тепла.

По словам Ирины Верещук, простые люди оказались в такой ситуации, что фактически есть заложниками, они понимают, что в один нехороший момент могут остаться без тепла и без работы. И таких людей 60 тысяч, когда идет речь о Донецкой и Луганской области. 

"В итоге, когда мы говорим о объединении, то товарищ Ахметов, как самый богатый человек в стране, который имеет капитал и влияние, должен понимать, что это еще и ответственность. Совокупность обстоятельств и тех вызовов, которые есть, и такая политика, которую проводит Ахметов – это не мудро", – отметила министр. 

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, какую именно политику проводит Ахметов Ирина Верещук отметила, что речь идет об информационной, медийной, политической составляющих, когда бизнесмен, целясь в президента, наносит удар всему государству. 

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт рассказала об "ответочке" Ахметова президенту.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8DLBHJxCfII
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!