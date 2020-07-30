Венедиктова назначила бывшего генпрокурора своим советником

Язык
BTC/USD
11067.41
ETH/USD
327.39
LTC/USD
56.74
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Об этом сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в фейсбуке, опубликовав копию приказа Венедиктовой от 27 июля.
61-летнего Пискуна назначили советником Венедиктовой вне штата на общественных началах. Эту информацию также подтвердили Украинской правде в Офисе генерального прокурора.
Святослав Пискун занимал должность генпрокурора трижды —
В 2003 году Пискун был уволен с должности генпрокурора за "ряд нарушений" и "чрезмерную политизацию ГПУ и создание собственного политического имиджа". В следующем году он восстановился в должности генпрокурора через суд.
Пискун утверждал, что после прихода к власти Виктора Януковича на него оказывалось "чудовищное давление" с целью дать показания против Юлии Тимошенко. Когда же окружение Януковича получило отказ, начались проблемы у бизнеса семьи Пискуна.
По данным СМИ, в 2013 году Пискун вместе с семьей эмигрировал во Францию из-за якобы политического давления. Однако впоследствии он объяснил, что за рубежом находился для реабилитации.
Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 29 июля, Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Романа Говду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости