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Венедиктова назначила бывшего генпрокурора своим советником

Святослав Пискун будет помогать Венедиктовой на общественных началах

сегодня, 19:58
Автор:

Владимир Лавский
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора своим советником

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Об этом сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в фейсбуке, опубликовав копию приказа Венедиктовой от 27 июля.

61-летнего Пискуна назначили советником Венедиктовой вне штата на общественных началах. Эту информацию также подтвердили Украинской правде в Офисе генерального прокурора.

Святослав Пискун занимал должность генпрокурора трижды — с июля 2002 года по октябрь 2003 года, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.

В 2003 году Пискун был уволен с должности генпрокурора за "ряд нарушений" и "чрезмерную политизацию ГПУ и создание собственного политического имиджа". В следующем году он восстановился в должности генпрокурора через суд.

Пискун утверждал, что после прихода к власти Виктора Януковича на него оказывалось "чудовищное давление" с целью дать показания против Юлии Тимошенко. Когда же окружение Януковича получило отказ, начались проблемы у бизнеса семьи Пискуна.

По данным СМИ, в 2013 году Пискун вместе с семьей эмигрировал во Францию ​​из-за якобы политического давления. Однако впоследствии он объяснил, что за рубежом находился для реабилитации.

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 29 июля, Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Романа Говду. 




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