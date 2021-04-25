В Украине заметили признаки возобновления агитации за подачу воды в Крым: что это значит

Бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжение Крыма с материковой части Украины.

Оккупированный Крым (фото из открытых источников)

Он также называл вопрос подачи воды в Крым – джокером в рукаве Киева.

Можно ли считать это очередным пробным камнем в ракурсе возобновления водоснабжения полуострова? Есть ли вероятность, что подача туда воды станет частью сделки, которую заключит Путин (к примеру для подвижек по разрешению конфликта на Донбассе) с украинской властью или с Западом, который надавит на официальный Киев? С этими вопросами порталу "Комментарии-Украина" помогли разобраться эксперты.

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский предлагает для начала разобраться с некоторыми терминологическими категориями и с тем, что говорил Куницын, а что не говорил.

"Территория Крымского полуострова является оккупированной территорией Украины. Руководство РФ осуществило попытку аннексировать эту территорию, но международное сообщество и Украина не признали такие действия. Соответственно, Крым остается оккупированной территорией, — поясняет Юрий Смелянский. — Территория, которая носит условное название ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) также являются оккупированными территориями Украины. Оккупант тот же – Российская Федерация. Ни на оккупированной территории Крыма, ни на оккупированной территории ОРДЛО нет конфликта (применение этого термина порождает двусмысленное его восприятие), а есть эпизоды войны, которую РФ развязало против Украины при поддержке украинских коллаборационистов".

По словам Юрия Смелянского, Сергей Куницын не говорил о национализации СКК (Северо-Крымского канала).

"Северо-Крымский канал невозможно национализировать даже при большом желании – он и так находится в государственной собственности. Говоря о национализации, Сергей Куницын акцентировал внимание аудитории на том, что оккупанты не совершили действий по "национализации" СКК. Хотя использование термина "национализация" к действиям оккупантов в Крыму не имеет никакого отношения. Их действия иллюстрируют такие термины как "экспроприация", "воровство", "грабеж", "отчуждение", "изъятие" и им подобные", — отмечает Юрий Смелянский.

Можно ли назвать выступление Сергея Куницына агитацией за подачу днепровской воды в оккупированный Крым? Наверное, в какой-то мере можно, считает эксперт.

"Хотя, на мой взгляд, в украинском информационном пространстве прозвучало немного другое — и прозвучало впервые, — акцентирует Юрий Смелянский. — Человек, который дает рекомендации в качестве советника (а в таком качестве он пребывает, в том числе, с 2014 года) заявил, что ему от оккупантов и коллаборационистов из Крыма 3 года назад поступило предложение о заключении договора на поставку пресной воды в оккупированный Крым. То есть, слова человека, который более 30-ти лет является активным украинским политиком на разных государственных должностях, означают, что он, как минимум 3 года, является субъектом непубличного переговорного процесса по вопросам взаимодействия между украинской властью и оккупационными властями РФ в Крыму. А в своем выступлении он лишь публично озвучил суть вопросов, которые обсуждаются в процессе неформальных переговоров по вопросам, как минимум, водоснабжения Крыма, прекращения оккупации ОРДЛО".

Эксперт обращает внимание, что с 2014 года оккупанты пытаются использовать инструмент коррупции для решения вопроса возобновления подачи пресной воды в оккупированный Крым по СКК.

"Если мне не изменяет память в 2014 году цена вопроса соответствовала 15 миллионам долларов США кэшем "благодарности" от оккупантов. За семь с лишним лет оккупации проблематика вопроса водоснабжения оккупированного полуострова лишь усилилась. Можно предположить, что и "цена интереса" возросла, — отмечает Юрий Смелянский. — В течение более семи лет оккупации неоднократно звучали комментарии о том, что оккупанты попробуют использовать вопрос водоснабжения для оккупированного Крыма как инструмент "решения" вопроса оккупации территории ОРДЛО. Я сам неоднократно говорил и писал об этом. Теперь такое предложение от оккупантов прозвучало из уст советника главы Офиса президента Украины".

По мнению эксперта, во всем этом очередном этапе крымской водной эпопеи возникает много вопросов, на которые власть должна дать ответ обществу. А отвечать на подобные вопросы власть очень не любит.

Юрий Смелянский считает, что спрашивать нужно следующее.

1. Контакты с оккупационными властями Крыма и крымскими коллаборационистами, которые осуществлял Сергей Куницын – это его личная инициатива или поручение украинской власти? Если поручение, то от кого оно исходило?

2. На протяжении последних 2-х лет команда постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым много раз публично утверждала, что позиция украинской власти в вопросе водоснабжения оккупированной территории Крыма однозначная и никакой подачи воды не будет до наступления факта деоккупации. Является ли выступление Сергея Куницына подтверждением того факта, что у украинской власти (президентская вертикаль) не сформирована по сегодняшний день однозначная позиция в вопросе водоснабжения оккупированной территории Крымского полуострова и, как следствие, признания оккупированной территории Крыма частью территории Российской Федерации (признание аннексии)? Являются ли заявления команды постоянного представительства президента Украины в АРК всего-навсего операцией информационного прикрытия, которая призвана отвлечь внимание общественности?

3. Кто в большей степени влияет на формирование крымской политики: советник Сергей Куницын или команда постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым?

4. Является ли иллюстрацией отсутствия однозначной позиции тот факт, что на законодательном уровне до настоящего времени не нашел отражения вопрос запрещения подачи пресной воды на оккупированную территорию Крыма?

"В действительности вопросов гораздо больше. И это только некоторые из них", — резюмирует Юрий Смелянский.

Директор Агентства социальных коммуникаций и Агентства доступных путешествий Сергей Белашко отмечает, что у Куницына и его партнёров — предприятия в Красноперекопске, в том числе водоёмкие. А потому призывает не искать тут большую политику.

Донбасс, по его мнению, вряд ли станет разменной монетой в гипотетических переговорах по пуску воды в Крым.

"Донбасс никому не интересен, — считает Сергей Белашко. — Стали меньше стрелять — и хорошо".

По мнению эксперта, от недостатка воды, в первую очередь, пострадали крымские татары и украинцы, которые занимаются с/х в Северном и Центральном Крыму.

"Для российских властей такая ситуация не создает серьезных проблем, но даёт важный пропагандистский козырь. Поэтому, в частности, никто не спешит строить опреснительные станции", — подчеркивает Сергей Белашко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, нежели она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.



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