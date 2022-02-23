В Украине ввели чрезвычайное положение: что оно предполагает

Парламент Украины принял решение о введении чрезвычайного положения на территории всей страны с 24 февраля. Народные депутаты одобрили указ президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Рада ввела чрезвычайное положение в Украине (фото из открытых источников)

Народные избранники поддержали обращение Совета национальной безопасности о введении ЧП во всех украинских регионах, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" проголосовало 335 народных депутатов. Баталии о его введении, то есть, сборе голосов, шли в Раде целый день.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, чрезвычайное положение в Украине будет введено сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

Секретарь Совета национальной безопасности назвал следующие меры ограничений, которые возможны при ЧП на территории страны. Это прежде всего усиление охраны общественного порядка, ограничение движения автотранспорта. Также будет введен осмотр автотранспорта и проверка документов его владельцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты оценили принятые парламентом решения и рассказали, почему они не были приняты ранее. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что режим ЧП немного не соответствует действительности. И стоило бы все-таки вводить военное положение. Олег Жданов поздравляет увеличение средств на оборону. Ведь сейчас, учитывая рост рисков агрессии и нашу подготовку к противостоянию, пойдут большие непредвиденные расходы. Политолог Виктор Таран называет правильными, но запоздалыми все решения, которые утверждались украинскими властями в последние два дня. То же самое, по его словам, касается выделения средств на армию. Виктор Таран акцентирует, что есть проблемы с нехваткой дизельного топлива, снарядов 152 мм калибра.

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