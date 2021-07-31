В Украине утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности: будет ли она иметь практическую реализацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сделал ряд заявлений после очередного заседания 30 июля. По его словам, СНБО усматривает признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае возникновения угроз национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

СНБО (фото из открытых источников)

Также СНБО дал протокольное поручение Кабмину изучить ситуацию, сложившуюся в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кардинальные решения, в том числе и кадровые.

Кроме того, был расширен санкционный список “контрабандистов” и принята Стратегия внешнеполитической деятельности Украины.

Как оцениваете принятые решения? Будут ли они иметь практическую реализацию, важную для Украины?



Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что принятие Стратегии внешнеполитической деятельности – позитивное решение. Если бы не одно немаловажное "но".



"Там приведет ряд важых постулатов. Таких себе – столпов, направлений внешнеполитической деятельности. И один из них – продвижение позитивного имиджа Украины в мире. Так вот с этим (и не только) были и есть проблемы. Мы можем написать в стратегии всё, что угодно, а потом выйдет какой-то Арестович или Арахамия – и заявит, что мы разворачиваемся на Китай. Или скорбим, что у нас нет больше ядерного оружия, а то бы могли шантажировать мир. В итоге стратегии могут быть разрушены подобными непродуманными тактическими действиями (заявлениями)", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

Что касается энергетического кейса, то аналитик напоминает: у нас в бюджете предусмотрено на энергорегуляцию 1,4 млрд грн.

"Но если будет подниматься цена, то минимально необходимая сумма компенсаций в бюджете – от 37 млрд (и это при том, что у нас более 200 млрд дефицит бюджета). Средства налогоплательщиков отдадут 6-7 семействам – Суркисам, Коломойскому, Ахметову и далее по списку тех, кто имеет монополию в энергосфере. Плохое решение. Но если государство будет искусственно регулировать рынок – это тоже плохое решение. Не оценит Запад. К тому же, есть риск напороться на новый конфликт между олигархами и президентом. И если он возникнет, я Зеленскому не позавидую. Начинать войну против всех сразу – чревато", – предупреждает эксперт.

По мнению Виктора Бобыренко, нужны санкции (от СНБО и не только) против зажравшихся монополистов.

"Для разрешения проблемы необходимы не госадминистрации на частных предприятиях, как пригрозил секретарь СНБО Данилов, а качественная работа Антимонопольного комитета Украины. Именно АМКУ обязан штрафами подавить тенденции к наживе среди олигархических групп, которые так или иначе паразитируют на энергетическом рынке", – резюмирует аналитик.

Политический консультант Александр Вербицкий отмечает: "Нашу страну, наверное, нужно поздравить с появлением Стратегии национального продвижения, которая названа Стратегией внешнеполитической деятельности Украины и принята СНБО на выездном заседании 30.07.2021 г., хотя должна рассматриваться парламентом и приниматься им в качестве Закона. Следующим шагом следует ожидать решения СНБО о национальной идее, которая, наконец-то, сплотит всю нацию, закончит войну, объяснит людям произошедшее 7 лет назад, даст оценку 30 годам независимости и покажет путь в будущее. Это будут вполне логичные шаги власти на фоне недоверия Офиса президента к парламенту и Кабмину. Такой вывод можно сделать исходя из заявлений г-на Данилова относительно энергобезопасности Украины, состояния дел на железной дороге и в сфере борьбы с контрабандой, как и всех ранее принятых решений СНБО".



По мнению эксперта, если исходить из того, что не правительство Украины, а Офис резидента сегодня рассматривает самые важные вопросы, то возникает вопрос о профессионализме всей вертикали власти, включая парламент. Потому что вопросы текущей и перспективной жизни страны возложены прежде всего на правительство, подконтрольное парламенту.

"С другой стороны, – продолжает Александр Вербицкий, – принимаемые СНБО решения показывают, что президент фактически управляет правительством и заставляет парламент принимать необходимые решения, с целью наведения элементарного порядка в государстве. И что он готов к жёстким действиям в кризисных ситуациях".

Эксперт перечисляет наши реалии и традиции государственного управления, от которых нынешний президент избавиться не может (в том числе, потому что ему просто не дадут этого сделать):

- внешнеполитическая обстановка;

- лоббизм со стороны олигархов (угрозы системе власти);

- экономическое состояние страны (отсутствие свободных финансов);

- политические интриги внутри страны (усиление роли агломераций как противовес центральной власти);

- слабость власти в целом (снижение эффективности процессов управления в центральных органах исполнительной власти — замены, отставки, ротации);

- стремление сосредоточить как можно больше полномочий в одних руках.

"Заявления Данилова относительно возможного введения временных администраций на предприятиях энергетического сектора похожи в большей степени на существующую практику организации ВГА (военно-гражданских администраций) на отдельных территориях (преимущественно – Донецкая и Луганская области), где определён особый порядок местного самоуправления ввиду наличия рисков и угроз. Почти аналогичные меры (прямое государственное управление и централизованный контроль), вероятно, должны показать совершенно конкретным собственникам энергетических активов (Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин России Воеводин) силу центральной власти. Избиратель мог бы положительно оценить такое решение СНБО под руководством Зеленского, но только в том случае, если тариф для бытового потребителя не возрастёт, что вполне может случиться с началом отопительного сезона", – отмечает Александр Вербицкий.

Он акцентирует, что процессы, происходящие в государственном АО "Укрзализныця", аналогичны энергетическому сектору. С той разницей, что последний – в частных руках, а железная дорога, скорее всего, в этот сектор перейдёт после введения раздельного управления по направлениям:

- грузовые перевозки;

- пассажирские перевозки;

- ремонт и обслуживание парка;

- эксплуатация магистралей.

"И именно решение СНБО даёт ответ касательно будущего "УЗ". Ведь так называемые рекомендации Совета являются, как мы понимаем, прямым указанием (если не приказом) президента. Остаётся ожидать оргвыводов и новых назначений, включая введение временной администрации, санации и приватизации, – прогнозирует эксперт. – Согласимся с тем, что совершенно ненормально, когда рассматривается вопрос о доплате пассажиром за проезд в вагоне с кондиционером. Поезд — это не такси".

Аналогичная ситуация и с вопросом по борьбе с контрабандой, считает Александр Вербицкий.

"Если рассмотреть всё в комплексе (внешнеполитическое продвижение как Стратегию, энергетический сектор как вопрос национальной безопасности, грузовые и пассажирские перевозки как первоочередную необходимость и борьбу с контрабандой как затянувшийся процесс) то получается, что президент Украины борется со всей системой власти — как предыдущей, так и нынешней. Более того! Борьба идёт не только с процессами, но с конкретными людьми. И на самом деле, всё выглядит так, как будто эта борьба имеет и системный характер и одновекторную направленность Она – в стремлении получить влияние над всеми сферами экономики в Украине, при помощи одного механизма – СНБО и инструментов ему не подчинённых (Кабмин, ВР). В этом случае, остаётся только надеяться на какой-то положительный результат в конце пути, – отмечает Александр Вербицкий. – Кстати, почти аналогично поступали Кучма, Янукович, Порошенко. Точно так же действуют и наши соседи на Севере и Востоке".

Напомним, 30 июля запланировано заседание СНБО, на котором могут рассмотреть вопрос тарифов. В том числе газовых.

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