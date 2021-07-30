Вопрос тарифов и подготовка к отопительному сезону: что рассмотрит СНБО 30 июля

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Ольга Чародий
Сегодня, 30 июля, запланировано заседание СНБО, на котором
могут рассмотреть вопрос тарифов. В том числе газовых. Ведь рост цен на газ в
Европе до 500 дол. за 1 тыс. кубометров может повлиять на промышленность в
Украине и на население. Что происходит с ценами на газ в Европе? Готова ли
Украина к новому витку тарифов? Какие сложности уже видны в подготовке к новому
отопительному сезону? Что нужно делать, чтобы их преодолеть?
Алексей Данилов (фото из открытых источников)
Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз
Украины" Максим Билявский отмечает, что к началу августа (понедельник, 02.08) в
украинских хранилищах будет накоплено более 17 млрд кубометров голубого
топлива.
Комментируя ценовые рекорды в ЕС, он напомнил, что подобная
ситуация имела место в марте 2018 и была связана с аномальным холодным фронтом,
который привел к резкому увеличению потребления и из-за дефицита газа — его
спотовая цена тогда выросла до тысячи долларов за тысячу кубометров.
Заместитель директора Украинского института политики Кирилл
Молчанов обращает внимание, что ЕС очень медленно закачивает газ в собственные
хранилища, а Газпром принципиально отказывается наращивать поставки через
украинскую ГТС.
По его мнению, если Украина не изменит формулу
тарифообразования цен на газ для населения, то они уже осенью могут быть и по
20 грн за куб для частных домовладений вместо недавних 8 грн.
Напомним, тарифы на коммунальные услуги продолжают волновать украинцев. И хотя стоимость электроэнергии пока остается неизменной — 1,68 грн за 1 кВт/час, — разговоры о возможных ценовых горках регулярно появляются в обществе. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, как можно оптимизировать цену на электроэнергию.
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