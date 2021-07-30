Вопрос тарифов и подготовка к отопительному сезону: что рассмотрит СНБО 30 июля

Сегодня, 30 июля, запланировано заседание СНБО, на котором могут рассмотреть вопрос тарифов. В том числе газовых. Ведь рост цен на газ в Европе до 500 дол. за 1 тыс. кубометров может повлиять на промышленность в Украине и на население. Что происходит с ценами на газ в Европе? Готова ли Украина к новому витку тарифов? Какие сложности уже видны в подготовке к новому отопительному сезону? Что нужно делать, чтобы их преодолеть?

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский отмечает, что к началу августа (понедельник, 02.08) в украинских хранилищах будет накоплено более 17 млрд кубометров голубого топлива.

"Несмотря на аномальный рост цен на европейских газовых хабах, Укртрансгаз выполняет план по закачке голубого топлива в ПХГ, — ежесуточно более 30 млн. куб.м. Это соизмеримо с половиной всей суточной добычи Украины. Нафтогаз для закачки газа использует финансовый ресурс в 50 млрд, о котором ранее писали СМИ. Закупка газа на зимний период — приоритет и для НАК, и для правительства, и для президента. Ожидаем, что к началу отопительного сезона в хранилищах будет храниться более 20 млрд.куб.м природного газа", – сообщил Максим Билявский.

Комментируя ценовые рекорды в ЕС, он напомнил, что подобная ситуация имела место в марте 2018 и была связана с аномальным холодным фронтом, который привел к резкому увеличению потребления и из-за дефицита газа — его спотовая цена тогда выросла до тысячи долларов за тысячу кубометров.

"На этот раз ценовая ситуация на торговых площадках в большей степени вызвана искусственными ограничениями поставок газа от Газпромом, а также из-за роста котировок на рынках азиатско-тихоокеанского региона — крупнейшего кластера потребителей сжиженного газа", – поясняет директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов обращает внимание, что ЕС очень медленно закачивает газ в собственные хранилища, а Газпром принципиально отказывается наращивать поставки через украинскую ГТС.

"В основном россияне пытаются это делать через "Северный поток-1" или через "Южный поток". И от дефицита газа цены на него растут", – поясняет эксперт.

По его мнению, если Украина не изменит формулу тарифообразования цен на газ для населения, то они уже осенью могут быть и по 20 грн за куб для частных домовладений вместо недавних 8 грн.

"С моей точки зрения, глава "Нафтогаза" Витренко проваливает закачку газа в наши хранилища. Мотивирует это дороговизной (500 долларов за 1000 куб) на мировых рынках. Но нет гарантии, что осенью газ будет дешевле. У нас формула привязана к тарифу на нидерландском хабе, хоть газ собственной добычи раз в пять дешевле. И если мы не изменим формулу, не привяжем всё к себестоимости добычи газа в Украине, тарифы придется постоянно поднимать, – прогнозирует Кирилл Молчанов. – В нынешней модели тарифы вырастут, гражданам платить будет нечем. Уже нечем. Долги за коммуналку, которые и так исчисляются десятками млрд, продолжат рост. Сложно сказать, что Зеленский и СНБО смогут сделать. На снижение тарифов не хочет идти Запад. А внутренний потребитель не выдержит очередного подорожания".

Напомним, тарифы на коммунальные услуги продолжают волновать украинцев. И хотя стоимость электроэнергии пока остается неизменной — 1,68 грн за 1 кВт/час, — разговоры о возможных ценовых горках регулярно появляются в обществе. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, как можно оптимизировать цену на электроэнергию.

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