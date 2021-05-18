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В Украине создадут новое госучреждение: за что будет отвечать

Кабмин согласовал решение насчет создания Офиса по развитию предпринимательства и экспорта

сегодня, 11:48
Автор:

Вечканова Елена

Украинское правительство пополнится новым (вернее, старым, но улучшенным) государственным учреждением. Как стало известно 18 мая, еще неделю назад представители власти согласовали все документы, которые определяют работу Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, сообщают на Правительственном портале.

В Украине создадут новое госучреждение: за что будет отвечать

В Украине начнет работу Офис по развитию предпринимательства и экспорта. Фото из открытых источников

Направление, за которое будет отвечать новоиспеченный госорган, понятно уже с названия. Предполагается, что члены команды Офиса уделят должное внимание продвижению и поддержке украинских товаров и услуг в рамках существующего законодательства. Также чиновникам придется пристально наблюдать за развитием предпринимательства в стране — как малого, так и среднего (МСП).

Стоит отметить, что при Офисе буде создан специальный Наблюдательный совет. В него должны войти представители сразу нескольких уже существующих отечественных властных институций. Прежде всего, разумеется, членами Набсовета станут представители Министерства развития экономики. Также к ним присоединятся лица из Минцифры и Секретариата Кабмина.

В самом начале мы упоминали, что данный Офис — не совсем новый госорган. И это отчасти верно, ведь основа учреждения берется из ранее функционирующего Офиса по продвижению экспорту Украины.

Нынче, видимо, представители власти решили объединить в учреждении сразу несколько направлений, дабы обеспечить более эффективную работу. Подобное решение было принято еще в начале марта 2021 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в украинском Кабмине назревают серьезные изменения — на "выход" готовятся сразу несколько министров. Что именно побудило представителей власти принять (или "спровоцировать") отставку глав отдельных министерств, можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, какие финансовые учреждения может рассматривать руководство "Укрпочты" при запланированной покупке банка, о чем стало известно на днях.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-shchodo-stvorennya-ofisu-z-rozvitku-pidpriyemnictva-ta-eksportu
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