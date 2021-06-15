В Украине реформируют сферу градостроительства: плюсы и минусы ликвидации ГАСИ

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Ольга Чародий
В Верховную Раду внесли законопроекты № 5655 и 5656 о введении единой электронной системы для регистрации строительства, что позволит эффективно бороться с коррупцией на строительном рынке, а также с незаконной застройкой.
ГАСИ (фото из открытых источников)
Уверяют, что благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция). Эксперты оценили плюсы и минусы ликвидации ГАСИ и предлагаемых изменений для портала "Комментарии".
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов)
Украины Юрий Пита подчеркивает, что законопроект 5655, по своей сути, является
продолжением начатой еще в конце 2019 года реформы в градостроительстве. Именно
тогда был принят законопроект о внедрении е-системы.
По словам эксперта, законопроект 5655 — это очередной этап на
пути реформирования отрасли с обещанной минимизацией бумажного документооборота
(и, как следствие, — влияния человеческого фактора) на принятие тех или иных
решений.
Он пояснил, в чем заключается потенциальная эффективность
е-системы.
Первое — это автоматизация процессов получения различных
разрешений, ведение прозрачного контроля за строительством и в обязательном
порядке упрощение ввода объектов в эксплуатацию.
Второе — генплан застройки населенных пунктов.
Третье — это распространение е-системы на объекты классов
последствий СС2 и СС3 (объекты именно этих классов реализуют застройщики —
многоквартирные высотные дома).
Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко отмечает, что в рамках
новаций много обязанностей, которые и так ранее выполнял строитель, станут
проходить через электронную систему.
"Регистрация прав передается на нотариусов, убирая коррупционную составляющую. А вот проверку передадут сторонним специализированным организациям. И это — одна из слабых сторон, — считает аналитик. — Несмотря на усиление ответственности, из-за судебной системы вряд ли проверяющие компании будут особенно бояться следствия".
В то же время, продолжает эксперт, с учетом огромного
количества проблемных строек ситуация неидеальная. По факту, мы останемся с
этими же проблемами и новация не решит этот вопрос, считает Максим
Пархоменко. Правда, нечестных застройщиков станет легче находить и блокировать.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции, в офисах и по месту жительства лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу.
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