В Украине реформируют сферу градостроительства: плюсы и минусы ликвидации ГАСИ

В Верховную Раду внесли законопроекты № 5655 и 5656 о введении единой электронной системы для регистрации строительства, что позволит эффективно бороться с коррупцией на строительном рынке, а также с незаконной застройкой.

ГАСИ (фото из открытых источников)

Уверяют, что благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция). Эксперты оценили плюсы и минусы ликвидации ГАСИ и предлагаемых изменений для портала "Комментарии".

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита подчеркивает, что законопроект 5655, по своей сути, является продолжением начатой еще в конце 2019 года реформы в градостроительстве. Именно тогда был принят законопроект о внедрении е-системы.

"Это был номинальный запуск реформы ГАСИ. После этого, уже в 2020 году, премьер-министром была торжественно представлена "реформа", которая отменяла ГАСИ, что послужило основой для коллапса на первичном рынке жилья. Застройщикам было очень сложно не только получить соответствующие документы на строительство, но и ввести построенные объекты в эксплуатацию. К тому же, на протяжении всего прошлого года творилась чехарда с постоянной сменой руководителей Госархибудконтроля", — отмечает Юрий Пита. — Очевидно, что реформу нельзя запустить на бумаге простой отменой полномочий и функций ГАСИ. Строительному рынку нужна полная замена сложившейся системы".

По словам эксперта, законопроект 5655 — это очередной этап на пути реформирования отрасли с обещанной минимизацией бумажного документооборота (и, как следствие, — влияния человеческого фактора) на принятие тех или иных решений.

"Кроме этого, документ предусматривает упрощение регистрационных процедур для ведения подготовительных и строительных работ. Профильный министр также сделал акцент на том, что будет изменена система градостроительного контроля и размежевание функций госорганов и местных органов власти", — подчеркивает Юрий Пита.

Он пояснил, в чем заключается потенциальная эффективность е-системы.

Первое — это автоматизация процессов получения различных разрешений, ведение прозрачного контроля за строительством и в обязательном порядке упрощение ввода объектов в эксплуатацию.

"Самый, пожалуй, скользкий вопрос — это контроль за строительством, — считает эксперт. — Думаю, что этот функционал будет еще отдельно прорабатываться. Но очевидно, что при запуске прозрачной системы коррупционные риски будут значительно снижены. А именно – человеческий фактор при получении разрешительной документации, при введении объекта в эксплуатацию".

Второе — генплан застройки населенных пунктов.

"Любое строительство должно быть подчинено этому нормативному документу. То есть, законность строительства должна определяться базовым документом, на основании которого застройщик гипотетически может осваивать тот или иной участок", — поясняет Юрий Пита.

Третье — это распространение е-системы на объекты классов последствий СС2 и СС3 (объекты именно этих классов реализуют застройщики — многоквартирные высотные дома).

"Коррупцию в строительной отрасли оценили в 3,5-4 млрд грн в год. Очевидно, что эти средства застройщики могут направить на реализацию качественных проектов, а не в карманы чиновников, — говорит Юрий Пита. — Но боюсь, что уменьшение затрат вряд ли как-то скажется на ценовой политике девелоперов. С другой стороны, мы понимаем, что борьба с коррупцией не может быть частичной: необходимы одномоментные реформы, не растянутые во времени и не противоречащие друг другу. И запуск е-системы приближает рынок к той модели, о которой все давно говорят: строительство без коррупции. Условия для всех участников рынка должны быть равными. Усилится конкуренция идей и концептов, а влияние "кланов" уменьшится".

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко отмечает, что в рамках новаций много обязанностей, которые и так ранее выполнял строитель, станут проходить через электронную систему.

"Регистрация прав передается на нотариусов, убирая коррупционную составляющую. А вот проверку передадут сторонним специализированным организациям. И это — одна из слабых сторон, — считает аналитик. — Несмотря на усиление ответственности, из-за судебной системы вряд ли проверяющие компании будут особенно бояться следствия".

В то же время, продолжает эксперт, с учетом огромного количества проблемных строек ситуация неидеальная. По факту, мы останемся с этими же проблемами и новация не решит этот вопрос, считает Максим Пархоменко. Правда, нечестных застройщиков станет легче находить и блокировать.

"В целом этот закон позволит упростить жизнь строительным компаниям, которые смогут строить быстрее, — отмечает эксперт. — Также ожидается, что застройщики получат меньше коррупционной нагрузки, отчего квартиры станут ниже в цене. Но цены на жилье от этого не станут дешевле. Застройщики скорее пойдут на более выгодные скидки, чем на прямое снижение цен".

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции, в офисах и по месту жительства лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу.

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