В СБУ назвали причины обысков в ГАСИ и у Вадима Столара

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), в офисах и по месту жительства лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу. Издание "Деловая столица" сообщает, что речь идет об обысках в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого в украинских СМИ называют "смотрящим" за Киевом.



По данным издания "Цензор" в деле также упоминаются экс-руководитель аппарата премьера-министра Дениса Шмыгаля Татьяна Кривенко, а также ее брат, который работает в Офисе президента, Владимир Родин и является владельцем компании Building Development Holding. СМИ также сообщали об обысках еще у одного застройщика – владельца компании SAGA Development Андрея Ваврыша.

В ГАСИ пока отказываются от комментариев, но по данным СМИ правоохранители изъяли из офисов Инспекции документацию, компьютерную технику, а также деньги, о происхождении которых пока ничего не известно.

Издание "Дело" пишет, что по данным источников в правоохранительных органах СБУ якобы расследует дело об участниках организованной преступной группировки, в котором фигурируют сотрудники ГАСИ: и. о. департамента ГАСИ в Киеве Алексей Печеный, и.о. департамента в Одесской обл. Андрей Грейц, и.о. департамента во Львовской обл. Андрей Максим, главный специалист центрального аппарата Елена Ткачук, главный специалист центрального аппарата Лариса Залюборская.

СБУ расследует дело о "бэк офисах", которые могли выступать посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ.

"Противоправная роль коммерческих структур, так называемых "бэк офисов", заключается в предоставлении "позитивного" решение о выдаче разрешительных документов на строительство и получение сертификата ввода объекта в эксплуатацию, решение вопроса о получении средств от заказчиков строительства и распределение полученных средств между всеми участниками противоправной схемы", – указано в обнародованных документах.

Ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании bUd development, владельцем которой является Вадим Столар. Во время обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Напомним, журналисты "Комментариев" детально разобрали биографию народного депутата Вадими Столара, наполненную интересными событиями и неожиданными поворотами судьбы.

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