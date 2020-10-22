В СБУ назвали причины обысков в ГАСИ и у Вадима Столара

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Татьяна Веремеева
Служба безопасности Украины
(СБУ) провела
обыски в помещении Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ),
в офисах и по месту жительства лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу. Издание
"Деловая столица" сообщает, что речь идет об обысках в офисах и по месту жительства таких
лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого в
украинских СМИ называют "смотрящим" за Киевом.
По данным издания
"Цензор" в деле также упоминаются экс-руководитель аппарата премьера-министра
Дениса Шмыгаля Татьяна Кривенко, а также ее брат, который работает в Офисе
президента, Владимир Родин и является владельцем компании Building Development
Holding. СМИ
также сообщали об обысках еще у одного застройщика – владельца компании
SAGA Development Андрея Ваврыша.
В ГАСИ пока отказываются от
комментариев, но по данным СМИ правоохранители изъяли из офисов Инспекции
документацию, компьютерную технику, а также деньги, о происхождении которых
пока ничего не известно.
Издание "Дело" пишет, что по
данным источников в правоохранительных органах СБУ якобы расследует дело об
участниках организованной преступной группировки, в котором фигурируют сотрудники
ГАСИ: и. о. департамента ГАСИ в Киеве
Алексей Печеный, и.о. департамента в Одесской обл. Андрей Грейц, и.о.
департамента во Львовской обл. Андрей Максим, главный специалист центрального
аппарата Елена Ткачук, главный специалист центрального аппарата Лариса
Залюборская.
СБУ расследует дело о "бэк
офисах", которые могли выступать посредниками между строительными коммерческими
структурами и должностными лицами ГАСИ.
"Противоправная роль
коммерческих структур, так называемых "бэк офисов", заключается в
предоставлении "позитивного" решение о выдаче разрешительных документов на
строительство и получение сертификата ввода объекта в эксплуатацию, решение вопроса
о получении средств от заказчиков строительства и распределение полученных
средств между всеми участниками противоправной схемы", – указано в обнародованных документах.
Ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании bUd development, владельцем
которой является Вадим Столар. Во время обысков были изъяты документы о схемах
при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.
Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development
Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству
ущерб на более 500 млн грн.
Напомним, журналисты "Комментариев" детально разобрали биографию
народного депутата Вадими Столара, наполненную интересными событиями и неожиданными
поворотами судьбы.
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