В Украине практически не работает Гособоронзаказ: кто виноват

С начала года в Украине практически не работает Гособоронзаказ. Насколько велика проблема и что следует делать для ее решения, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Гособоронзаказ (фото из открытых источников)

Начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим"), бывший разведчик Андрей Рымарук считает, что волонтерское движение в Украине в этом году продемонстрировало прецедент в мировой истории, потратив денег на армию больше, чем государство.

"Гособоронзаказ в этом году не работает, при этом мы противостоим одной из сильнейших армий мира. Не могу понять, это саботаж, госизмена или неквалифицированные кадры, непрофессионалы, – признался Андрей Рымарук. – При этом украинский президент указывает Великобритании, Германии, как и чем они могли бы нам помочь. Но нам никто не поможет кроме нас самих! Вы сперва сами себе помогите. Никто не будет нам бесплатно возить патроны, боеприпасы, танки, средства ПВО, ЗРК и тому подобное".

По словам эксперта, если наложить неработающий Гособоронзаказ на информацию, что Кабмин уволил трех замов министра обороны, которых привел сам министр Андрей Таран, картина получается и вовсе печальная.

"Если увольнять замов министра, почему не уволить и его? Понятно, что придут новые люди, которые явно не ускорят это процесс. Будут еще пару месяцев разбирать с тем, что сделали — не сделали предшественники. А потом и их, быть может, снимут. И процесс, который и так застопорился, еще больше затянется", – прогнозирует Андрей Рымарук.

Он подчеркивает, что ситуация с практически "мертвым" Гособоронзаказом запускает целую цепь событий: оборонные предприятия не получают заказы, люди не получают зарплату, не платят налоги, не наполняется госбюджет.



"Но прежде всего, мы говорим о войне на Востоке. Важно, чтобы у ребят там был полный комплекс современного вооружения, помогающий сдерживать врага и не допускать таких потерь, которые мы несем в последнее время", – подчеркивает Андрей Рымарук.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко также считает, что проблемам с Гособоронзаказом следует уделить пристальное внимание.

"Необходимо провести заседание СНБО по этому поводу, – говорит эксперт. – Заслушать министра обороны, вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, руководство Укроборонпрома, командующего вооруженными силами. Чтобы понять, почему возникли проблемы и как их ликвидировать. Если есть проблемы в законодательстве, следует внести соответствующие изменения или принять новые законы. И точно следует поломать порочную практику, когда деньги начинают выделять лишь под конец бюджетного года, а их освоение становится проблематичным. Следует тщательно во всём разобраться и привлечь всех виновных к ответственности. И сделать так, чтобы Гособоронзаказ выполнялся вовремя и в полном объеме".

Александр Мусиенко акцентирует, что проблемы из-за возникшей ситуации испытывают и оборонные предприятий, которые, по разным данным, до 70% выручки имеют именно от оборонных заказов, и наши вооруженные силы, поскольку не получают вовремя необходимое вооружение.

Напомним, в течение 2020 года ряд государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Минобороны Украины.

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