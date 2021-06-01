Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа: кто виноват

В течение 2020 года ряд государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Минобороны Украины. Почему произошел срыв госзаказа? Кто виноват? Как изменить ситуацию к лучшему? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Укроборонпром. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что был нарушен формат стратегического планирования по оборонному заказу.

"Это во многом связано с "опытом" работы тех руководителей, которые сейчас занимают высокие должности в Офисе президента, в Кабмине. Модель оборонзаказа работала всегда на упреждение. Примерно за полгода было решение СНБО относительно приоритетов в оборонно-промышленной сфере. Шло формирование соответствующего пакета документов. Их подавали на рассмотрение Кабмина, после чего было утверждение парламентом всего этого в рамках бюджета. Такой механизм должен работать, как часы, тем более сейчас, когда оборона и безопасность как никогда актуальны. Но в данный момент этого нет", — констатирует генерал.

По его словам, профессионалы, которые ранее вели работу по подготовке оборонного заказа, почти не участвуют в данных проектах. Соответственно – не были своевременно подготовлены нужные материалы на формирование оборонного заказа, не сформулированы приоритеты, виды необходимой военной продукции, вооружения, техники, других средств, которые должны быть базовым сегментом для обеспечения наших вооруженных сил, СБУ, разведорганов, правоохранителей.

"Новая система, которая входит в оборонный, обороно-промышленный блок, особенно в системе планирования, обеспечения финансами, сегодня не совершенна. Как следствие — поздно взялись за подготовку оборонзаказа. Было много бюрократических препон по согласованию – и с Минобороны, и с Минэкономики, и с Минфином. Вопрос включения соответствующего финансирования в бюджет затянулся. И мы на 5-6 месяце отстали в столь важном формировании оборонного заказа", — поясняет Николай Маломуж.

В итоге многие производители, которые имели контракты с Минобороны и другими силовыми структурами, не были обеспечены финансами. Не были подтверждены производство и поставки отдельных видов вооружения и техники.

"Это дезориентировало производителей. Пришлось ограничить производства, потому что не было нужных средств. Как не было и подготовки базовых комплектующих, запчастей, оплаты труда рабочим. Всё это комплексно сказалось на выполнении заказов. Потому имеет большие задолженности по зарплатам, невыплату заводам, большим и малым предприятиям оборонно-промышленного комплекса проплат за выполненные заказы (и в прошлом году, и в этом – даже за счет ресурсов предприятий, в долг). Ситуация сложная, ее пытаются разрешить. Уже определены параметры заказов, выделены средства. И лишь сейчас – с большим опозданием — начинается реализация тех проектов, которые предусмотрены оборонным заказом", — резюмирует генерал.

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович, что всё дело – в недостаточном уровня компетенции, в первую очередь, профильного министра – обороны (Андрей Таран), а также в целом Кабмина, который утверждает и принимает оборонный заказ.

"Есть вопросы и к профильному комитету ВР, у которого имеется функция парламентского контроля, позволяющая контролировать важные моменты, подталкивая то же Минобороны к более быстрому принятию соответствующих решений. Есть своя доля ответственности и у президента, который назначает министра обороны, а также является верховным главнокомандующим, соответственно, должен держать подобные вопросы на контроле. Вся данная ситуация, подчеркиваю, возникла по причине очень невысокого уровня компетенции профильного министра. Как следствие — Минобороны вовремя не подготовило оборонный заказ, передав его в ВР на рассмотрение. Такая задержка (почти в полгода) неприемлема для страны, находящейся в состоянии войны. В этом году профильный комитет увидел приблизительные цифры оборонного заказа лишь в конце апреля", — акцентирует Игорь Рейтерович.

По его мнению, обязательно должны быть сделаны кадровые выводы. Причем убирать нужно не клерков, которые готовят документы, а того же министра, считает эксперт.

"Как политическая фигура именно министр должен установить для себя определенную градацию приоритетов – и соответствующим образом их отстаивать. И оборонный заказ должен является одним из главных приоритетов. И если он вовремя не принимается, нужно менять не подходы к его формированию, а, в первую очередь, главу Минобороны", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Он обращает внимание на еще один важный момент. У нас обещали принять закон об оборонных закупах, который вывел бы эти вопросы из тени, упростил процедуру и так далее. Но это не сделано до сих пор.

"Вопрос всё к тому же Минобороны (должно было разработать законопроект), в меньшей мере – к Минфину и Минэкономики. Как говорят нардепы, того же "Голоса" из профильного комитета, у них коммуникации с министром обороны и его министерством фактически нет. Как, в принципе, и с президентом по поводу вопросов, которые касаются вопросов обороны страны. Общая некомпетентность, непонимание происходящего, приоритетов – и привели к такой ситуации", — уверен эксперт.

Как сообщали ранее дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" государственной компании "Укрспецэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевской школой экономики и менеджмента" (КШЭ), которую возглавляет экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года), нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн гривен. Договор был заключен за день до назначения Милованова (это сделал президент) членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

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