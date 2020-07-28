В Украине не хватает судей: парализована работа 70 судов

Работа почти 70 судов первого звена парализована из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного Суда, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов в интервью "УНИАН", пишет "Корреспондент".



"В Украине почти 69 местных судов из 400, которые не могут работать из-за отсутствия судей. Там или есть судьи, у которых нет полномочий, поскольку они после окончания пятилетнего срока еще не были назначены на должности бессрочно, или вообще нет судей. Речь идет о местном уровне и отдельных районах", – сказал Богдан Львов.

Тем временем, на областном уровне, по его словам, ситуация еще хуже: "статистика свидетельствует, что не хватает около 40 процентов судей".

Львов пояснил, что для рассмотрения уголовных дел в области необходимо минимум четыре судьи: трое судей в коллегии, и один – следственный судья. На сегодня ряд областей сталкивается с нехваткой кадров.

"Четырех судей уголовной юстиции в Закарпатье уже нет. Полтава также последовала примеру Закарпатья. На очереди – Волынь, Суммы и остальные области. Сегодня – это нерассмотренные уголовные дела, а завтра – это будут неизданные санкции на задержание, проведение определенных следственных действий... Полиция, прокуратура, все правоохранительные органы, должны были бы бить тревогу, ведь завтра их работа будет сведена на нет. Но пока этого, к сожалению, не происходит", – подчеркнул он.

Заместитель председателя ВС констатировал, что в некоторых регионах сейчас нарушители могут избежать наказания по админпротоколам. "В некоторых регионах сейчас можно ездить задним ходом на красный свет по встречной, и никакой ответственности за это не будет. Ведь если в течение трех месяцев нарушителя не привлечь к ответственности, то админпротокол силу теряет. А в течение трех месяцев там судьи может и не появиться. То есть нарушители остаются без ответственности", – указал Львов.

Судья также рассказал, что последний массовый набор судей в Украине состоялся в 2013 году. Если не считать нескольких назначений 2015 года, за прошедшие шесть лет ни один новый специалист судьей не стал.

Тем временем, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили предлагает свой вариант решения проблемы судов в Украине. О нем он рассказал во вторник, 28 июля на странице в Facebook.

Так, Саакашвили предлагает провести масштабную судебную реформу, в результате которой изменить систему судов и в разы уменьшить их количество.

В частности, Саакашвили предлагает: "ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВСП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы. Из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судье, некоторые заполнены лишь на 10 процентов). Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы. Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов)", – сообщил политик.

По словам Саакашвили, концепция судовой реформы выносится на обсуждение.

Ранее "Комментарии" писали, что Печерский районный суд Киева закрыл производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!