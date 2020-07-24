Суд закрыл производство в отношении Владимира Зеленского из-за президентской неприкосновенности

Печерский районный суд Киева закрыл производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в постановлении суда.



Речь идет о производстве, открытом в отношении главы государства за несвоевременную подачу изменений в имущественное состояние. В суде сообщили, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции. В то же время он имеет право воспользоваться статьей 105 Конституции Украины, согласно которой президент получает неприкосновенность на период исполнения своих полномочий.

В суде заявили, что ссылаются на статью 105 Конституции, а также на практику Европейского суда по правам человека и делают вывод, что на Владимира Зеленского на время исполнения его президентских полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении, а также его не могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, Владимир Зеленский признался НАПК в том, что в прошлом году его семья получила доход от погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5,1 млн грн, а позже потратила 5,2 млн грн на облигации. Из-за того, что стоимость ОВГЗ превышала 50 прожиточных минимумов, президент в течение 10 дней должен был подать в Реестр деклараций уведомление о том, что его имущество значительно изменилось.

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