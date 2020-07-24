Суд закрыл производство в отношении Владимира Зеленского из-за президентской неприкосновенности

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Татьяна Веремеева
Печерский районный суд Киева закрыл производство в отношении президента
Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в постановлении суда.
Речь идет о производстве, открытом в отношении главы государства за
несвоевременную подачу изменений в имущественное состояние. В суде сообщили,
что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона
о предотвращении коррупции. В то же время он имеет право воспользоваться статьей 105 Конституции
Украины, согласно которой президент получает неприкосновенность на период
исполнения своих полномочий.
В суде заявили, что ссылаются на статью 105 Конституции, а также на
практику Европейского суда по правам человека и делают вывод, что на Владимира Зеленского
на время исполнения его президентских полномочий не может быть составлен протокол
об административном правонарушении, а также его не могут привлечь к
административной ответственности.
Напомним, Владимир Зеленский
признался НАПК в том, что в прошлом году его семья получила доход от
погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на
сумму 5,1 млн грн, а позже потратила 5,2 млн грн на облигации. Из-за того, что
стоимость ОВГЗ превышала 50 прожиточных минимумов, президент в течение 10 дней
должен был подать в Реестр деклараций уведомление о том, что его имущество
значительно изменилось.
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