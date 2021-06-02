В Украине ограничат оборот пластиковых пакетов: как сделать, чтобы этот закон заработал

Верховная Рада во вторник, 1 июня, на повторном втором чтении приняла проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Оцените важность этого решения. Действительно ли эти пакеты представляли серьезную угрозу экологии? Как сделать, чтобы этот закон заработал? Кто особенно пострадает от его введения? Кто выгадает? Есть ли разумная альтернатива пакетам? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Пластиковые пакеты. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS). Артем Петренко подчеркивает, что каждую секунду в мире используются и выбрасываются 160 тыс. одноразовых пакетов. Они, как и другие пластиковые предметы, приводят к гибели огромного количества животных.

"В средствах массовой информации полно подобных изображений. К примеру, пластиковая соломинка, застрявшая в носу морской черепахи; мертвая птица с пластиком, блокирующим ее дыхательные пути; пляж, заваленный пластиковыми бутылками и другим мусором. Полиэтиленовые пакеты и упаковка, даже разлагаясь, распадаются на множество микрочастиц, которые также убивают животных еще много лет. Эти микрочастицы обнаруживают уже и в городских водопроводных системах, и в самых глубоких участках мирового океана. В желудках или на телах 90% погибших морских животных находят какой-то из видов пластика. На одном из необитаемых островков в Тихом Океане ученые обнаружили 38 миллионов относительно крупных обрывков пластикового мусора", — отмечает Артем Петренко.

Со ссылкой на профессора из США Джену Джамбек, замдиректора INTENS приводит следующие данные: по самым скромным оценкам, каждый год в мировой океан попадает восемь миллионов тонн пластика. Это то же самое, что поставить пять мешков для мусора на каждом шагу береговой линии по всему миру.

"При нахождении в земле срок окончательного распада полиэтилена оставляет около 100-400 лет, — продолжает Артем Петренко. — При этом производство пластмасс является одной из самых быстрорастущих и энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности с огромными выбросами парниковых газов. Масштабы производства пластиковых изделий, а значит, и горы мусора на нашей бедной планете, растут в геометрической прогрессии. Вдумайтесь, половина всех когда-либо производимых в нашей истории пластиков была произведена за последние 15 лет, а к 2050 году ученые прогнозируют двукратный рост их производства. Такими темпами человечество достаточно быстро убьет все живое вокруг и начнет само задыхаться без чистого воздуха и воды".

По мнению эксперта, так называемые "быстроразлагаемые" пакеты абсолютно не являются решением проблемы. Они распадаются на всё те же микрочастицы пластика, которые продолжают убивать нас и животных.

"А вот "биопакеты" производят полностью из растительного сырья, и они абсолютно безопасны. Но в мировом масштабе на фоне голодания миллионов людей и постоянно сокращающейся площади посевных земель, невозможно выращивать столько технических сельскохозяйственных культур, чтобы заменить весь пластик. Так что единственной альтернативой могут стать многоразовые пакеты из безопасных материалов. Но пока мир так и не нашел универсального решения", — говорит Артем Петренко.

Он сообщил, что по данным ООН за 2018 год, 127 стран мира приняли ту или иную форму регулирования оборота одноразовых пластиковых пакетов. Они либо запрещаются, либо ограничиваются с помощью дополнительных налогов. Дополнительными сборами облагают либо поставщиков (производителей или импортеров), либо продавцов. Эксперты утверждают, что штрафы помогают лишь в случае очень качественной системы контроля.

"К примеру, в Мехико действует полный запрет и штрафы для продавцов, но закон редко выполняют. А вот в Руанде, которая ранее просто утопала в пластиковых отходах, в 2008 году ввели очень жесткие меры и систему контроля. На границе изымают большинство видов пластиковых пакетов и упаковки, а люди, пойманные с незаконным пластиком, могут быть оштрафованы, приговорены к публичным покаяниям или даже заключены в тюрьму. При этом власти стимулировали налоговыми льготами компании, которые ранее производили пластиковые пакеты, начать их утилизировать. Так был создан рынок экологически чистых пакетов, которых практически не было в стране до запрета. В итоге Руанда стала одной из самых чистых стран Африки", — подчеркивает Артем Петренко.

По его словам, более эффективным средством эксперты называют налоги на пластик, которые достаточно давно действуют, например, в таких странах как Финляндия, Дания или Ирландия.

"Украина пока пребывает, как бы сказать помягче, среди мировых аутсайдеров. Сегодня у нас граждане используют кардинально больше полиэтиленовых пакетов, чем в странах Евросоюза. Почти на порядок больше. Так что у нас давно пора было ограничить их использование, — уверен Артем Петренко. — С одной стороны, установленные новым законом штрафы достаточно лояльны. С другой, слишком большие штрафы, скорее, увеличат размеры взяток для контролеров. Но в любом случае, ограничительные меры нужны — и очень важны — для будущего нашей планеты. Чтобы усилия правительства оказали влияние на ситуацию, журналистам и экспертам нужно постоянно пояснять людям, насколько пластиковые пакеты опасны для нас и для будущих поколений".

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович критикует принятый законопроект.

"У меня складывается ощущение, что где-то хранится список инициатив под названием "Что бы такое сделать, чтобы ничего не делать". При катастрофическом состоянии украинской экономики депутаты умудряются просто брать и закрывать целые отрасли. Пластик – это, прежде всего, комфорт. Это удобство. Это не только использование в магазинах, но и широкое применение в быту, — отмечает Павел Себастьянович. — И главное — какова цель? Каков экономический эффект? Что взамен?"

По словам предпринимателя, он как производитель здоровой еды прекрасно знает рынок биоразлагаемого пластика.

"Пакетов полностью из него не существует, — уверяет Павел Себастьянович. — Наносятся разлагаемые слои. Но пока это — просто маркетинговые трюки. В общем, жаль, что наши парламентарии, как всегда, ни в чем не разобрались — и приняли "модное" решение".

Напомним, ученые нашли применение использованному пластику. Вредные отходы был преобразованы в жидкое реактивное топливо и смазочные материалы. Новый процесс более энергоэффективным, чем существующие методы, и продолжается примерно час.

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