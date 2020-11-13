В Украине могут изменить форму правления: что это значит

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский начал продвигать идею чисто президентской формы правления. По его словам, президент должен быть главой исполнительной власти. Украинские эксперты оценили шансы действующей власти поменять форму правления.

"Неважно как будет называться глава государства, важно, как он будет избираться"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Если по форме, то за дело, которое взялся продвигать Федор Вениславский, можно не переживать: оно будет гарантированно завалено. Подтверждением тому — нынешний политико-правовой кризис, возникший, во многом, как раз благодаря представителю президента в Конституционном Суде".

Если по сути, то эксперт признался, что исходно является сторонником единого центра исполнительной власти.

"И не важно, как он называется – президент, премьер-министр, канцлер или гетман. Важно, чтобы он избирался всенародно, но от конкретной партии, а Верховная Рада имела реальный механизм его импичмента, – поясняет Александр Кочетков. – А сейчас мы мучаемся с постсоветским гибридом, когда вроде бы всё решает и несет ответственность Кабмин, но на деле президент и его офис во всё вмешивается, ни за что не отвечая. И глава патронажной службы президента по значимости оказывается чуть ли ни вторым человеком в стране".

"Все изменения в Конституцию усиливали вертикаль власти"

По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, вопрос сегодня стоит вовсе не в кризисе Конституционного Суда, его деятельности или бездеятельности. Всё несколько шире и гораздо интереснее.

"Каждый из президентов считал своим долгом хоть как-то отметиться — не только в истории страны, но и своими изменениями в Конституцию. Прежде всего, для своего блага, комфорта и успехов, – говорит политконсультант. – Конституционный суд, всегда был, к сожалению, послушным и исправным инструментом в руках той власти, которая на момент изменений в общественно-политической жизни становилась наиболее сильной. В разное время правления это были Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Теперь вот пробует и Зеленский".

Александр Вербицкий подчеркивает: если проследить характер предлагаемых изменений в Конституцию, то в той или иной степени (в зависимости от общественно-политической ситуации в стране) они всё равно усиливали вертикаль власти. Даже при декларировании изменения формы: перехода от президентско-парламентской к парламентско-президентской.

"Всё строилось на коалиционных соглашениях, партнерских (т.н. коллективный Запад) отношениях и внутренних раскладах (договоренности олигархических элит). При этом, все процессы (сокращение парламента до 300 депутатов с отменой неприкосновенности народных депутатов, двухпалатный парламент, децентрализация и увеличение полномочий регионов вместе с новым административным устройством и так далее) закладывалось в проекты изменений к Конституции ещё с 2000-го года, при Кучме. Так что ничего нового не происходит — ни с инициацией изменений в Конституцию (допустим, через 5 вопросов к населению в этом году), ни с попыткой расширения полномочий президента, о которых говорит господин Вениславский, ссылаясь на решение КС от 1997 года", – считает Александр Вербицкий.

Вопросы, по его мнению, в том, насколько своевременны предлагаемые изменения и насколько они реальны в плане реализации. Есть ли у президента Зеленского голоса в парламенте для инициирования изменения формы правления, или расширения полномочий? Есть ли у него обоснованные и согласованные с партнерами решения, которые могли бы удовлетворить все стороны, допустим урегулировав вопрос отзыва судей КС до истечения срока полномочий?

"В любом случае, сегодня Украине необходима сильная власть, которая смогла бы консолидировать общество, – подчеркивает политконсультант. – Местные выборы-2020 показали, что наша страна разделена условно на 3 политических лагеря: СН, ЕС, ОПЗЖ. И этим воспользовался КС, почувствовав слабость власти — как исполнительной, так и законодательной. Этим воспользовались все те, кто, по сути, кооптировал (ввел) в свое время судей в КС. Само по себе разделение страны "по цветам" в результате выборов в местное самоуправление еще можно зачесть как признак развития демократии и возможно — процесса движения к двухпартийной системе в перспективе. Но нынешняя позиция КС по вопросу отмены антикоррупционных процессов — свидетельство отсутствия у высшей исполнительной власти не столько контроля, сколько политической воли и понимания перспектив и реалий Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", У Президента Украины Владимира Зеленского есть право распустить Конституционный суд. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода Федор Вениславский — представитель президента в Конституционном суде Украины.





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