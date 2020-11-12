Зеленский сможет распустить Конституционный суд - Вениславский

У Президента Украины Владимира Зеленского есть право распустить Конституционный суд. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода Федор Вениславский — представитель президента в Конституционном суде Украины.

Фото: 24 канал

Владимир Зеленский может распустить КСУ на законодательной основе. Федор Вениславский сообщил о решении Конституционного суда от 8 мая 1997 года, в котором говорится, что у президента есть возможность вмешиваться в неправомерные ситуации органа.

По мнению Вениславского, последние события твердо можно назвать неправомерными. Конституционный суд действовал в своих интересах, забыв об интересах государства и народа. Этим он подорвал не только свою репутацию, но и легитимность. Поэтому президентские действия относительно Конституционного суда были не только адекватные, но и разрешенные законодательством.

Федор Вениславский выразил свою готовность поддержать решения и действия Президента.

Напомним, что за последний период Конституционный суд отменил ответственность за ложное декларирование. Таким образом должностные лица, которые скрывают свое состояние и доходы, смогут избежать ответственности.

Зеленский отреагировал на это и внес законопроект о прекращении работы КСУ.

В ответ Конституционный суд открыл производство по делу Зеленского.





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