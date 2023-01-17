В Украине хотят наладить системное производство беспилотников

Создавать беспилотные летательные аппараты правительство планирует на системной основе, привлекая малых производителей. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на слова первой вице-премьер-министра – Министерства экономики Юлии Свириденко во время конференции "Производство БпЛА: возможности и вызовы", состоявшейся в Киеве 14 января.

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"Для Украины вопрос производства и поставок на фронт любого оружия – это вопрос сохранения жизней наших защитников и граждан. И, наконец, это вопрос победы. Мы знаем потребности фронта. То есть фактически объем рынка. И мы должны понять, сколько сегодня готовы производить отечественные производители. Каковы узкие места, мешающие увеличить производство. Какие действия нужны правительству, чтобы решить все имеющиеся проблемы.





Мы сфокусированы на том, чтобы стимулировать развитие производства системно, учитывая перспективу. Стимулировать развитие малых производителей, расширение производства крупных, открыть доступ к финансам и внутри страны, и снаружи", – отметила Юлия Свириденко.





Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 удается снабжать наших военных "лучшими "птичками" и стимулировать развитие украинских производителей беспилотных летательных аппаратов.





Так, за семь месяцев проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1600 дронов на сумму 3,3 млрд. гривен. Часть из них – дроны украинских производителей.





"Рынок украинских БПЛА обладает большим потенциалом. Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться и масштабироваться еще быстрее", — убежден Михаил Федоров.





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