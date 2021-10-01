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Увольнение происходит за спиной: Разумков рассказал, почему его не позвали на заседание фракции в Трускавце

Политик заявил, что нет никаких конфликтов с партией и он не нарушил никаких принципов

1 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

1 октября началось большое совещание партии "Слуга народа" в Трускавце. Один из ключевых вопросов, что там будет рассматриваться, отставка спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Известно, что президент Владимир Зеленский также должен появиться на этом заседании фракции. Первый номер в списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" рассказал, почему его не пригласили в Трускавец.

Увольнение происходит за спиной: Разумков рассказал, почему его не позвали на заседание фракции в Трускавце

Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)

Он заявил, что нет никаких конфликтов с партией и он не нарушил никаких принципов.

"Потому что некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там не надо быть. Я думаю, что это — несправедливо, неправильно .. Многих из них не было, когда этот процесс начинался. Я всегда был на фракции "Слуги народа". Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, пожалуй, стоило его послушать. я к коллегам обращаюсь, мне точно не за что прятать глаза. Я готов дискутировать по любым вопросам с ними, за каждую свое действие я готов ответить, но, когда это происходит за моей спиной, ну, это, мягко говоря, непорядочно. Я, в отличие от коллег, приглашаю в понедельник на 18:00, на заседание фракции, где дам каждому ответ по моей деятельности за последние два года. У меня нет конфликтов с фракцией, как и с другими фракциями. У меня нет конфликта с теми, с кем я прошел  эти последние годы. Мы, когда шли к людям, обещали, что будем другими, власть станет похожей на людей. Конфликтов нет, их создают для того, чтобы закрыть реальные проблемы, — заявил Дмитрий Разумков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арахамия рассказал об отставке Разумкова . Давид Арахамия отметил, что вся страна прекрасно видела, что разногласия между монобольшинством и спикером Разумковым возникли по закону об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, а дальше уже споры приобрели публичный характер. Далее началась "холодная регламентная война". Произошли некоторые события, которые не хотелось бы выносить на публику, но они все же имели место.


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Источник: https://youtu.be/6bjpoJXnD2M
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