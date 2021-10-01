Увольнение происходит за спиной: Разумков рассказал, почему его не позвали на заседание фракции в Трускавце

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Лиля Воробьева
1 октября началось большое совещание партии "Слуга народа" в Трускавце. Один из ключевых вопросов, что там будет рассматриваться, отставка спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Известно, что президент Владимир Зеленский также должен появиться на этом заседании фракции. Первый номер в списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" рассказал, почему его не пригласили в Трускавец.
Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)
Он заявил, что нет никаких конфликтов с партией и он не нарушил никаких принципов.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арахамия рассказал об отставке Разумкова . Давид Арахамия отметил, что вся страна прекрасно видела, что разногласия между монобольшинством и спикером Разумковым возникли по закону об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, а дальше уже споры приобрели публичный характер. Далее началась "холодная регламентная война". Произошли некоторые события, которые не хотелось бы выносить на публику, но они все же имели место.
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