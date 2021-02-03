Зеленский спросил мнение руководителей украинских телеканалов относительно введенных им санкций

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Оленка Клочко
Президент Украины побщался на совещании с руководством основных украинских телеканалов — тех, которые не попали под санкции. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Совещание Зеленского с руководителями СМИ. Фото: источник
Совещание было посвящено вчерашнему решению СНБО о санкциях против трех украинских каналов, принадлежащих народному депутату Тарасу Козаку.
Президент объяснил руководителям телеканалов, это исключительная ситуация, которая их СМИ не касается:
По словам Президента, решение о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" имеет весомую аргументацию, и вызвано финансированием телеканалов из Российской Федерации и их кооперацией с террористическими организациями.
По мнению участников совещания, санкции, которые были введены в отношении их коллег не имеют ничего общего с давлением на свободу слова и независимость СМИ, а являются одним из инструментов борьбы с дезинформацией.
Журналисты поддержали решение Президента и охарактеризовали запрещенные каналы как такие, которые уже давно транслируют российскую пропаганду и проводят антигосударственную политику.
Напомним, вчера СНБО наложил санкции на украинские телеканалы "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые принадлежат народному депутату Тарасу Козаку. Срок действия санкций — 5 лет. Решение о блокировке поддержали 17 из 19 членов СНБО. Среди тех, кто отказался — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считает, что еще не были исчерпаны все законодательные возможности для наказания виновных.
"Комментарии" сообщали, что заблокированые телеканалы могут быть переданы в управление журналистов, которые работали в этих СМИ.
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