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В «Слуге народа» обижаются на Ткаченко, говорят – теперь он оказался заложником процесса

Давид Арахамия рассказал о последствиях для Ткаченко после своего решения уйти в отставку

сегодня, 17:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Минкульта Александр Ткаченко написал заявление по собственному желанию, приняв решение покинуть пост министра. В то же время до сих пор спикеры власти затрудняются с ответом на вопрос, кто же может стать преемником Ткаченко. На данный момент подходящей кандидатуры нет. В связи с этим журналисты поинтересовались у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, есть ли вероятность, что "слуги народа" попросят Ткаченко подумать и остаться на занимаемой должности. В ответ Арахамия заявил, что это невозможно. Об этом информирует портал "Комментарии".

В «Слуге народа» обижаются на Ткаченко, говорят – теперь он оказался заложником процесса

Александр Ткаченко. Фото: rubryka.com

Свою позицию Давид Арахамия объяснил так, что президентская фракция "Слуга народа" нанимала Александра Ткаченко на работу, отдав голоса за его назначение, и теперь он сам должен, либо попросить уволить его, либо попросить оставить на занимаемой должности.

Арахамия отметил, это не есть нормальным, когда нардепы монобольшинства узнают о намерении одного из ключевых министров подать в отставку из новостной ленты. По словам спикера "Слуги народа", решение Ткаченко покинуть правительство для него тоже стало сюрпризом.

"Не думаю, что при таком подходе у него (Ред. Ткаченко) есть шансы быть уволенным. Мы просто не будем голосовать за это и пусть тогда будет заложником этого процесса", – прокомментировал Давид Аарахамия. 

Нардеп добавил, что при нормальных отношениях Ткаченко должен был сам инициировать встречу с фракцией, где объяснить те позиции, которые для него неприемлемы. Тогда бы удалось расстаться по-хорошему. Раз так не произошло, то теперь он получит для себя последствия.

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Источник: https://comments.ua/ua
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