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В "Слуге народа" о причине провала в Раде закона об электрошокерах

Депутаты готовы дать полиции право использовать электрошокеры, однако, нужно выполнить два условия

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий

Верховная Рада не смогла принять законопроект №4375, которым предлагалось разрешить полицейским использовать электрошокеры против людей по двум причинам.

В "Слуге народа" о причине провала в Раде закона об электрошокерах

Электрошокер (фото из открытых источников)

Как сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера", авторы законопроекта не прислушались к выводу комитета и не внесли правки.

По его словам, депутаты готовы дать полиции право использовать электрошокеры, однако, нужно выполнить два условия.

"Первое – когда в комитете рассматривали был негативный вывод и вернули на доработку (законопроект – ред.), авторы объехали решение комитета и понесли это в зал. Из-за этого срезалось, условно, 50 голосов.... Второе – убрать оттуда административные правонарушения. В полиции тоже есть плохие люди, большая очень организация", – сказал Арахамия.

 Напомним, глава патрульной полиции Украины показал на себе, как действует электрошокер.  Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале. Так, руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Отмечается, что это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. "Неприятно, но эффективно и менее опасно", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил расширение прав полиции в использовании электрошокера. Также силовикам выделяют солидные средства из бюджета. О возможных последствиях подобных тенденций и о роли министра МВД Арсена Авакова рассказали украинские эксперты.



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