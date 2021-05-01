В "Слуге народа" о причине провала в Раде закона об электрошокерах

BTC/USD
58220.81
ETH/USD
2835.27
LTC/USD
273.44
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Верховная Рада не смогла принять законопроект №4375, которым
предлагалось разрешить полицейским использовать электрошокеры против людей по
двум причинам.
Электрошокер (фото из открытых источников)
Как сказал глава парламентской фракции "Слуга
народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера",
авторы законопроекта не прислушались к выводу комитета и не внесли правки.
По его словам, депутаты готовы дать полиции право
использовать электрошокеры, однако, нужно выполнить два условия.
Напомним, глава патрульной полиции Украины показал на себе, как действует электрошокер. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале. Так, руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Отмечается, что это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. "Неприятно, но эффективно и менее опасно", — сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил расширение прав полиции в использовании электрошокера. Также силовикам выделяют солидные средства из бюджета. О возможных последствиях подобных тенденций и о роли министра МВД Арсена Авакова рассказали украинские эксперты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости