В СБУ хотят замять дело полковника, который «решал» вопросы коррупционеров Кличко, – СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) может закрыть дело полковника Александра
Бенюха, который якобы занимался вопросами коррупционеров столичной мэрии. Об этом сообщают
"Вести".
Здание СБУ в Киеве
Как отмечают журналисты издания, в отечественных СМИ неоднократно появлялась информация якобы
о "сотрудничестве" окружения городского главы Киева Виталия Кличко с
силовиками. Журналисты публиковали фото предполагаемых доказательств встреч руководителей
коммунальных предприятий и ТОП-чиновников КГГА с сотрудниками
правоохранительных органов, в частности, СБУ.
"Личность одного из них удалось установить благодаря журналистским
расследованиям, а не работе правоохранителей. "Покровителем" оказался начальник
отдела контрразведывательной защиты экономики СБУ полковник Александр Бенюх.
Именно с ним встречались главные транспортники столицы – директор "Киевметрополитена"
Виктор Брагинский (ФОТО 1) и глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко (ФОТО 2), чтобы решить вопросы касательно распределения финансов", – отмечает СМИ.
ФОТО 1
ФОТО 2
В публикации говорится, что после того, как СБУшника Бенюха "застукали" со
столичными коррупционерами, его руководство не могло не обратить внимание на
информационную волну вокруг правоохранителя.
"Его не уволили со скандалом и уголовным делом,
а по-тихому отправили в запас — на досрочную пенсию, где просто
спрятали его от ответственности. Проблема в том, что завтра на место Бенюха поставят кого-то
другого, кто, осознавая полную безнаказанность, будет и дальше собирать с
руководства столичных КП дань за "крышу", – пишут журналисты.
По их словам, запрос общественности заключается в необходимости уволить чиновника
с последующим проведением следственных действий и доведением дела до суда, а не
отправить его на "скамейку запасных".
"А также – завести дела по
коррумпированному окружению Кличко, которое окучивало правоохранителей и
заносило им пухлые конверты за закрытие глаз на факты разворовывания бюджета
Киева. Только в этом случае коррупционный хаос в столице удастся приструнить.
Только – неотвратимостью и жесткостью наказания как для "дающих", так и для "берущих".
И стоит напомнить, что замазались с коррупционерами не только сотрудники Службы
Безопасности", – отмечается в публикации.
"Вести" обращают внимание на то, что жители столицы ждут реакции
генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова, а также главы СБУ
Ивана Баканова на деятельность их подчиненных. По мнению авторов публикации, директору НАБУ
Артему Сытнику и руководителю ДБР Алексею Сухачеву также пора включиться.
"Отдельно нужно обратиться к судьям, ответственным за принятие решений и
предъявление подозрений во всех коррупционных делах Кличко и его подельников. Вас просят содействовать правоохранителям, а не киевской мафии! И перестать
наконец брать квартиры от коррупционеров в обмен на принятие решений в их
пользу", – подчеркивает СМИ.
Напомним, президент Владимир Зеленский требует от Верховной Рады принять антикоррупционную стратегию.
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