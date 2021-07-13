В СБУ хотят замять дело полковника, который «решал» вопросы коррупционеров Кличко, – СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) может закрыть дело полковника Александра Бенюха, который якобы занимался вопросами коррупционеров столичной мэрии. Об этом сообщают "Вести".



Здание СБУ в Киеве

Как отмечают журналисты издания, в отечественных СМИ неоднократно появлялась информация якобы о "сотрудничестве" окружения городского главы Киева Виталия Кличко с силовиками. Журналисты публиковали фото предполагаемых доказательств встреч руководителей коммунальных предприятий и ТОП-чиновников КГГА с сотрудниками правоохранительных органов, в частности, СБУ.

"Личность одного из них удалось установить благодаря журналистским расследованиям, а не работе правоохранителей. "Покровителем" оказался начальник отдела контрразведывательной защиты экономики СБУ полковник Александр Бенюх. Именно с ним встречались главные транспортники столицы – директор "Киевметрополитена" Виктор Брагинский (ФОТО 1) и глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко (ФОТО 2), чтобы решить вопросы касательно распределения финансов", – отмечает СМИ.

ФОТО 1





ФОТО 2

В публикации говорится, что после того, как СБУшника Бенюха "застукали" со столичными коррупционерами, его руководство не могло не обратить внимание на информационную волну вокруг правоохранителя.

"Его не уволили со скандалом и уголовным делом, а по-тихому отправили в запас — на досрочную пенсию, где просто спрятали его от ответственности. Проблема в том, что завтра на место Бенюха поставят кого-то другого, кто, осознавая полную безнаказанность, будет и дальше собирать с руководства столичных КП дань за "крышу", – пишут журналисты.

По их словам, запрос общественности заключается в необходимости уволить чиновника с последующим проведением следственных действий и доведением дела до суда, а не отправить его на "скамейку запасных".

"А также – завести дела по коррумпированному окружению Кличко, которое окучивало правоохранителей и заносило им пухлые конверты за закрытие глаз на факты разворовывания бюджета Киева. Только в этом случае коррупционный хаос в столице удастся приструнить. Только – неотвратимостью и жесткостью наказания как для "дающих", так и для "берущих". И стоит напомнить, что замазались с коррупционерами не только сотрудники Службы Безопасности", – отмечается в публикации.

"Вести" обращают внимание на то, что жители столицы ждут реакции генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова, а также главы СБУ Ивана Баканова на деятельность их подчиненных. По мнению авторов публикации, директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю ДБР Алексею Сухачеву также пора включиться.

"Отдельно нужно обратиться к судьям, ответственным за принятие решений и предъявление подозрений во всех коррупционных делах Кличко и его подельников. Вас просят содействовать правоохранителям, а не киевской мафии! И перестать наконец брать квартиры от коррупционеров в обмен на принятие решений в их пользу", – подчеркивает СМИ.

Напомним, п резидент Владимир Зеленский требует от Верховной Рады принять антикоррупционную стратегию.

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