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Главная Новости Политика внутренняя политика В Раде заявили, что министру Тарану готовят отставку: усугубил ситуацию продуктовый скандал
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В Раде заявили, что министру Тарану готовят отставку: усугубил ситуацию продуктовый скандал

Нардеп Александр Дубинский сообщил, что в ОП рассматривают вопрос увольнения министра обороны Андрея Тарана

сегодня, 11:16
Автор:

Гриниченко Дима

В ОП могут решить уволить министра обороны Андрея Тарана. По данным депутата Александра Дубинского эта информация якобы во всю курсирует кулуарами Верховной рады, а вероятным приемником министра называют Ирину Верещук. 

В Раде заявили, что министру Тарану готовят отставку: усугубил ситуацию продуктовый скандал

Министр обороны Андрей Таран


"В декабре комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП.


Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны", — написал Дубинский.


Ирина Верещук, в свою очередь, уже вступила в публичное противостояние с действующими чиновниками МО.


К примеру, она отреагировала на громкий тендерный скандал, так называемый "халимонгейт", заявив, что Минобороны не выполняет решение суда, которым предусмотрено расторжение контракта ведомства с поставщиком гнилых продуктов питания в армию. Речь о монополисте госзакупок МО — ООО "Вийськсервис-волонтер".


"Есть проблема в одном из участников тендера ("Вийськсервис-волонтер", — ред.), есть решение суда, которое МО не выполняет, и мы тоже это знаем и не можем не реагировать. Итак, представители МО — профильные и ответственные за это — будут заслушаны", — заявила она, уточнив, что депутаты подготовят обращение по этому поводу к Верховному Главнокомандующему, то есть к Президенту Владимиру Зеленскому. 


Интересно, что и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак тоже не смолчал. Он не только подтвердил информацию о плохом качестве питания военных, но и заявил о коррупции на этих тендерах.


"… там есть много коррупционных рисков", — сказал Хомчак.


При этом ранее, Главнокомандующий ВСУ, комментируя вероятность назначения Верещук на должность министра обороны, отозвался о такой инициативе ОП положительно.


По словам Хомчака, пока женщин-генералов в Вооруженных силах нет, но он "чувствует, что будут". 


Напомним, МО отдало 6 миллиардов поставщику гнилых продуктов с помощью ОПЗЖ. А куратором этих закупок в интересах "Вийськсервис-волонтер" называют заместителя министра обороны Игоря Халимона.

Также в Раде намерены расследовать пищевые закупки министерства обороны на 6 миллиардов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Хомчак высказался о возможном наступлении России.




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