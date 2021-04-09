В Раде заявили, что министру Тарану готовят отставку: усугубил ситуацию продуктовый скандал

В ОП могут решить уволить министра обороны Андрея Тарана. По данным депутата Александра Дубинского эта информация якобы во всю курсирует кулуарами Верховной рады, а вероятным приемником министра называют Ирину Верещук.

Министр обороны Андрей Таран





"В декабре комитет по нацбезопасности ВР уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в ОП.





Сейчас, видимо, решили отыграть назад и вернуться к отставке министра обороны", — написал Дубинский.



Ирина Верещук, в свою очередь, уже вступила в публичное противостояние с действующими чиновниками МО.



К примеру, она отреагировала на громкий тендерный скандал, так называемый "халимонгейт", заявив, что Минобороны не выполняет решение суда, которым предусмотрено расторжение контракта ведомства с поставщиком гнилых продуктов питания в армию. Речь о монополисте госзакупок МО — ООО "Вийськсервис-волонтер".





"Есть проблема в одном из участников тендера ("Вийськсервис-волонтер", — ред.), есть решение суда, которое МО не выполняет, и мы тоже это знаем и не можем не реагировать. Итак, представители МО — профильные и ответственные за это — будут заслушаны", — заявила она, уточнив, что депутаты подготовят обращение по этому поводу к Верховному Главнокомандующему, то есть к Президенту Владимиру Зеленскому.





Интересно, что и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак тоже не смолчал. Он не только подтвердил информацию о плохом качестве питания военных, но и заявил о коррупции на этих тендерах.





"… там есть много коррупционных рисков", — сказал Хомчак.





При этом ранее, Главнокомандующий ВСУ, комментируя вероятность назначения Верещук на должность министра обороны, отозвался о такой инициативе ОП положительно.





По словам Хомчака, пока женщин-генералов в Вооруженных силах нет, но он "чувствует, что будут".





Напомним, МО отдало 6 миллиардов поставщику гнилых продуктов с помощью ОПЗЖ. А куратором этих закупок в интересах "Вийськсервис-волонтер" называют заместителя министра обороны Игоря Халимона.

Также в Раде намерены расследовать пищевые закупки министерства обороны на 6 миллиардов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Хомчак высказался о возможном наступлении России.









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