Рада хочет расследовать пищевые закупки Минобороны на 6 млрд, - нардеп

Народные депутаты планируют изучить и дать оценку пищевым закупкам Минобороны стоимостью почти 6 млрд грн, которые получила фирма "Войсксервис-волонтер". Об этом заявила в комментарии народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская.

Армия Украины. Фото из открытых источников

"Мы уже направили письма в адрес комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. В середине апреля, когда мы выйдем на сессию, комитет проведет заседание по этому вопросу. Чтобы все были в курсе возможных злоупотреблений, и нардепы также", — сказала она.

Речь идет о серии тендерных процедур, в результате которых МО отдало несколько господряды по организации питания для военных компании "Войсксервис-волонтер". Общая стоимость контрактов составляет почти 6 млрд грн. Сама компания стала лидером продуктовых закупок оборонного ведомства. Тогда как издание "Голос" сообщало о ряде скандалов и даже уголовных производствах, которые могут быть связаны с этой фирмой.

Согласно данным волонтеров, якобы ООО "Войсксервис-волонтер" кормит украинских военных "как животных" и после победы в очередном многомиллиардном тендере "поставляет на передовую гнилые, перемерзшие овощи, фрукты и арабскую курятину наихудшего качества".

"Есть по меньшей мере 20-30 позиций продуктов питания, которые, согласно контракту должны, но даже не привозятся в воинские части. Об этом свидетельствуют соответствующие акты, подписанные командирами частей. Второй момент — факт приема пищи с двойной маркировкой, поставка испорченного мяса — курицы, обколотой неизвестно чем, или свинины, всей в крови, овощей — тухлых и устаревших. И в МО об этом все хорошо знают, — комментирует Бобровская. — Эта фирма "Войсксервис-волонтер" является прокладкой фактически, она не имеет мощностей".

Нардеп добавила, что к проблеме поставки таких продуктов военным может быть причастен заместитель министра обороны Игорь Халимон.

"Это мои догадки о том, что господин Халимон может быть связан с "Войсксервис-волонтер". Халимон — это человек, под которым находится тендерный комитет управления, которое давало требования к тендеру. Но мы будем воевать", — добавила Бобровская.

Известно, что Антимонопольный Комитет и Окружной админсуд Киева уже решили отменить результат одного из пищевых тендеров в пользу компании "Войсксервис-Волонтер". На депутатский запрос в МО ответили, что решение якобы выполнили и результаты якобы отменили. Однако на портале Prozzoro в победителях до сих пор значится "Войсксервис-Волонтер".

"Похоже Министерство солгало и не спешит выполнять решение суда по существу", — заявила нардеп.

Напомним, о низком качестве питания армейцев и высоких коррупционных рисках при закупках продуктов на днях заявил и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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