Рада хочет расследовать пищевые закупки Минобороны на 6 млрд, - нардеп

BTC/USD
59049.47
ETH/USD
2130.03
LTC/USD
237.73
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Народные депутаты планируют изучить и дать оценку пищевым закупкам Минобороны стоимостью почти 6 млрд грн, которые получила фирма "Войсксервис-волонтер". Об этом заявила в комментарии народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская.
Армия Украины. Фото из открытых источников
Речь идет о серии тендерных процедур, в результате которых МО отдало несколько господряды по организации питания для военных компании "Войсксервис-волонтер". Общая стоимость контрактов составляет почти 6 млрд грн. Сама компания стала лидером продуктовых закупок оборонного ведомства. Тогда как издание "Голос" сообщало о ряде скандалов и даже уголовных производствах, которые могут быть связаны с этой фирмой.
Согласно данным волонтеров, якобы ООО "Войсксервис-волонтер" кормит украинских военных "как животных" и после победы в очередном многомиллиардном тендере "поставляет на передовую гнилые, перемерзшие овощи, фрукты и арабскую курятину наихудшего качества".
Нардеп добавила, что к проблеме поставки таких продуктов военным может быть причастен заместитель министра обороны Игорь Халимон.
Известно, что Антимонопольный Комитет и Окружной админсуд Киева уже решили отменить результат одного из пищевых тендеров в пользу компании "Войсксервис-Волонтер". На депутатский запрос в МО ответили, что решение якобы выполнили и результаты якобы отменили. Однако на портале Prozzoro в победителях до сих пор значится "Войсксервис-Волонтер".
Напомним, о низком качестве питания армейцев и высоких коррупционных рисках при закупках продуктов на днях заявил и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости