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В Раде зарегистрировали законопроект об «особом статусе Донбасса»

Действие закона продолжали уже несколько раз

сегодня, 18:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

В парламенте зарегистрировали проект закона, который вносит изменения в нормативный акт об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В Раде зарегистрировали законопроект об «особом статусе Донбасса»

Законопроект предусматривает изменения в статье 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но сам текст на официальном портале парламента отсутствует.

Известно, что на рассмотрение законопроект подали нардепы под председательством представителя "Слуга народа" Александром Корниенко.

Напомним, данная версия закона была принята во времена президентства Петра Порошенко, осенью 2014 и действовала последующие три года.

В законе прописано, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Ранее "Комментарии" писали о том, что Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.
Также порталу стало известно, что на руке народной избранницы от фракции от "Слуги народа" Елены Криворучкиной журналистами был замечен элитный аксессуар. Политик сегодня на заседание парламента явилась с часами класса люкс от швейцарского часового бренда Hublot. Их стоимость эксперты оценили приблизительно в 27 тыс. долларов США.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70606
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сегодня, 19:03

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// Путін запевнив Меркель, що готовий продовжувати роботу в "нормандському форматі"...........=============MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA PREKRATIT'' NEMEDLENNO UBIVAT'' NA DONBASSE UKRAINTSEV ROSSIIAN A TAKSHE PREDSTAVITELEI DRUGIX NARODOV........===========MU TREBUEM OT DIKTATORA PUTINA NEMEEDLENNOI LIKVIDATSUI =LDNR= I =PUTINSKOGO KRUMA= PRESTUPNUX ITOGOV NEDORAZVITOGO SISTEMNOGO UPRAVLENIIA ROSSII PORODIVSHEI OCHEREDNOGO DEMONA ZAXVATIVSHEGO VLAST'' VLADIMIRA PUTINA........=========MU TREBUEM VOSTANOVLENIIA UKRAINSKOI TERRITORIAL''NOI TSELOSTNOSTI SVOBODNOI OT VLIIANIIA IDEOLOGII PUTINIZMA===ABSOLIUTNOGO VSEPLANETARNOGO ZLA.......=======MU TREBUEM SMENUI PUTINSKOGO FASHUSTKOGO RESHUMA NA GUMANISTICHESKOE PRAVLENIE NOVOGO PREZIDENTA GOSPODINA GARRI KASPAROVA........=========MU TREBUEM USHESTOCHENIIA SANKTSUI NAPRAVLENNUX PROTIV LICHNO PUTINA I KREMLEVSKOGO ANTISLAVIANSKOGO ANTIROSSIISKOGO ANTIUKRAINSKOGO OKRUSHENIIA........==========MU TREBUEM LIKVIDATSUI PUTINSKIX VIZITOV V EVROSOIUZ V USA V ZAPADNUI MIR........===========LIKVIDATSUIA IDEOLOGII PUTINIZMA===VELICHAISHEE BLAGO DLIA VSEX STRAN I NARODOV........

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