В Раде зарегистрировали законопроект об «особом статусе Донбасса»

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Дмитрий Симоненко
В парламенте зарегистрировали проект закона, который вносит изменения в нормативный акт об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Законопроект предусматривает изменения в статье 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но сам текст на официальном портале парламента отсутствует.
Известно, что на рассмотрение законопроект подали нардепы под председательством представителя "Слуга народа" Александром Корниенко.
Напомним, данная версия закона была принята во времена президентства Петра Порошенко, осенью 2014 и действовала последующие три года.
В законе прописано, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
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