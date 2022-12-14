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В Раде создали комиссию для расследования причин снижения бюджетных поступлений

За создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ и других органов государственной власти проголосовали 324 народных избранника.

сегодня, 13:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Временная следственная комиссия (ВСК) займется выяснением нарушений в сфере экономической безопасности, что могло привести к уменьшению поступлений в государственный и муниципальные бюджеты. Об этом сообщил в Telegram депутат Ярослав Железняк, который и возглавит ВСК.

В Раде создали комиссию для расследования причин снижения бюджетных поступлений

ВРУ. Фото: https://politosvita.ba.org.ua/


ВСК объединяет народных депутатов из разных фракций. В частности, председателей трех важных в этом блоке парламентских комитетов: налогового, экономического и обороны.


Депутат отметил, что к широким полномочиям ВСК относится расследование злоупотреблений и бездействия в сфере экономической безопасности, что могло привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты. В частности, в поле зрения ВСК будут Бюро экономической безопасности, к которому больше претензий, Государственная таможенная служба, Государственная налоговая служба, Государственная служба финансового мониторинга, а также Национальная полиция, Служба безопасности и другие органы, занимающиеся экономической безопасностью.


Кроме того, новообразованная комиссия будет исследовать нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. Поэтому жалобы на вышеупомянутые органы бизнес может посылать на почту ВСК [email protected]


Ярослав Железняк добавил, что с особым вниманием отнесутся к результатам деятельности БЭБ и Таможни.


Как известно, с начала этого года в бюджет поступило на 73,8 млрд грн больше налогов и сборов, чем в прошлом. Налоговая перевыполнила план поступлений в бюджет более чем на 13%.


"Комментарии" писали , что во вторник Верховная Рада приняла в целом законопроект "О медиа", одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС. По словам депутата Алексея Гончаренко, инициатива неоднозначна. С одной стороны, возвращается государственное телевидение. Не общественное, а государственное в виде телеканала "Рада", с другой, положительной, — должны возобновить показ заседаний ВРУ.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/3099
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