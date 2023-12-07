В Раде придумали альтернативу демобилизации: что известно

Верховная Рада Украины может включить в украинское законодательство изменения, которые будут предусматривать предоставление военнослужащим дополнительного отпуска сроком на 90 дней, вместо демобилизации после 36 месяцев службы. Об этом в Telegram сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, сообщает портал "Комментарии".

Рада не хочет поддерживать демобилизацию. Фото из открытых источников

Парламентарий отметила, что получить дополнительный отпуск смогут как контрактники, так и мобилизованные, которые непрерывно прослужили 24 месяца, 12 из которых — в зоне боевых действий.

"Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при условии непосредственного участия в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — процитировала Марьяна Безуглая норму, которую обсуждают народные депутаты.

По оценкам Безуглой, получить дополнительный отпуск смогут более 30% военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сфера мобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. В частности, отметил президент, должны быть разработаны "конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты".

"Комментарии" также сообщали, что Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против.