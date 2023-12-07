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В Раде придумали альтернативу демобилизации: что известно

Вместо демобилизации Верховная Рада может разрешить военным длительный отпуск

сегодня, 22:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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Верховная Рада Украины может включить в украинское законодательство изменения, которые будут предусматривать предоставление военнослужащим дополнительного отпуска сроком на 90 дней, вместо демобилизации после 36 месяцев службы. Об этом в Telegram сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, сообщает портал "Комментарии".   

В Раде придумали альтернативу демобилизации: что известно

Рада не хочет поддерживать демобилизацию. Фото из открытых источников

Парламентарий отметила, что получить дополнительный отпуск смогут как контрактники, так и мобилизованные, которые непрерывно прослужили 24 месяца, 12 из которых — в зоне боевых действий.


"Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при условии непосредственного участия в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — процитировала Марьяна Безуглая норму, которую обсуждают народные депутаты.

По оценкам Безуглой, получить дополнительный отпуск смогут более 30% военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сфера мобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. В частности, отметил президент, должны быть разработаны "конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты".

"Комментарии" также сообщали, что Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/787
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