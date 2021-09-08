В правительстве говорят, Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону: какие проблемы уже видны

Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 8 сентября. Действительно ли всё идет по графикам, как уверяет премьер? Какие проблемы уже видны? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Отопление - фото из открытых источников

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отмечает, что по газу ситуация более-менее нормальная.



"На текущий момент в хранилищах уже больше 18 млрд кубометров газа, что должно быть достаточным объемом для прохождения зимы, если Газпром не прекратит транзит. Но кроме газа есть еще и уголь. И тут ситуация намного хуже", – подчеркивает Денис Саква.

По его словам, сейчас на складах электростанций – около 920 тыс. тонн угля. В прошлом году на это время у нас было почти 3 млн тонн угля, которые "благополучно" сожгли – и к февралю уже был дефицит.

"То есть, в этом году больший упор будет на атомную энергетику, – прогнозирует Денис Саква. – И важно, чтобы она была хорошо подготовлена к прохождению отопительно сезона 2021-2022".

По мнению члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, слова Шмыгаля о 80% готовности к отопительному сезону – это скорее констатация, что все трубы и котельные на месте.



"Реально такие отчеты регионов о готовности — это более инвентаризация объектов. Какая часть из этих 80% имеет договора на газ, подтверждении лимиты, договоры о реструктуризации долгов – правительство не говорит. Насколько я знаю, можно говорить лишь о 45-50% готовности. Но будут всё подтягивать", – считает Юрий Корольчук.

Он подчеркивает, что основная проблема сейчас – в "Нафтогазе", который подписывает кабальные договоры с теплокоммунэнерго (ТКЭ).

"Там 60-70% газа ТКЭ продают по цене 7,42 грн за куб. А вот 30-40% ТКЭ вынуждены будут покупать на бирже — и там цена сейчас 20-22 грн за куб. Поэтому ТКЭ волей-неволей будут закладывать всй в тариф для населения, а значит должно дорожать тепло", – отмечает Юрий Корольчук.

Если же оно не будет дорожать, то значит будут расти долги ТКЭ перед "Нафтогазом", резюмирует эксперт.

Напомним, Денис Шмыгаль приоткрыл карты, рассказав, какие счета в платежках за отопление стоит ожидать украинцам в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!