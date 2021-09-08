В правительстве говорят, Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону: какие проблемы уже видны

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Ольга Чародий
Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 8 сентября. Действительно ли всё идет по графикам, как уверяет премьер? Какие проблемы уже видны? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".
Отопление - фото из открытых источников
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital
Денис Саква отмечает, что по газу ситуация более-менее нормальная.
По его словам, сейчас на складах электростанций – около 920
тыс. тонн угля. В прошлом году на это время у нас было почти 3 млн тонн угля,
которые "благополучно" сожгли – и к февралю уже был дефицит.
По мнению члена Наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрия Корольчука, слова Шмыгаля о 80% готовности к
отопительному сезону – это скорее констатация, что все трубы и котельные на
месте.
Он подчеркивает, что основная проблема сейчас – в
"Нафтогазе", который подписывает кабальные договоры с теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Если же оно не будет дорожать, то значит будут расти долги ТКЭ перед "Нафтогазом", резюмирует эксперт.
Напомним, Денис Шмыгаль приоткрыл карты, рассказав, какие счета в платежках за отопление стоит ожидать украинцам в зимний период. Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что Кабинет министров поможет местному самоуправлению, закроет вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.
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