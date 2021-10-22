В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО)

В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску. Об этом сообщил народный депутат Илья Кива на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Илья Кива. Фото: zagittya

Как сообщил народный избранник, инцидент произошел сегодня ночью, 22 октября. Памятная доска была установлена в честь дедушки депутата героя Советского Союза, ветерана Второй мировой войны Кивы Филиппа Денисовича.





"Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы" вчера "исключавшие" меня из моей партии."- добавил нардеп.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его исключили из партии. Политик рассказал, что считает, что исключение его и партии это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые, с помощью Олега Сазонова, провели конференцию по его исключению.

Однако, позже в "Оппозиционной платформе – За жизнь" опровергли информацию об исключении из партии Ильи Кивы. В ОПЗЖ заявили, что распространение ложной информации об исключении Кивы из политсилы является очередной провокацией против оппозици. Кроме того, в политсиле подчеркнули, что видео, распространенное в медиапространстве, является манипулятивным и смонтированным.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в дом заместителя ОП бросили коктейль Молотова. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин, безработный и бездомный. Мужчина рассказал, что увидел объявление с предложением работы: нужно поджечь дом определенного незнакомого ему человека. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!