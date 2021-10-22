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Главная Новости Политика внутренняя политика В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО)
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В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО)

Кива заявил, что его не удивит, если за актом вандализма стоят его однопартийцы

сегодня, 14:40
Автор:

Денис Подставной
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В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску. Об этом сообщил народный депутат Илья Кива на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО)

Илья Кива. Фото: zagittya

Как сообщил народный избранник, инцидент произошел сегодня ночью, 22 октября. Памятная доска была установлена в честь дедушки депутата героя Советского Союза, ветерана Второй мировой войны Кивы Филиппа Денисовича. 

В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО) - фото 2

"Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы" вчера "исключавшие" меня из моей партии."- добавил нардеп.

В Полтаве неизвестные уничтожили памятную доску деда нардепа Ильи Кивы (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт  "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его исключили из партии. Политик рассказал, что считает, что исключение его и партии это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые, с помощью Олега Сазонова, провели конференцию по его исключению.  

Однако, позже в "Оппозиционной платформе – За жизнь" опровергли информацию об исключении из партии Ильи Кивы.  В ОПЗЖ заявили, что распространение ложной информации об исключении Кивы из политсилы является очередной провокацией против оппозици. Кроме того, в политсиле подчеркнули, что видео, распространенное в медиапространстве, является манипулятивным и смонтированным.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в дом заместителя ОП бросили коктейль Молотова. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался  25-летний гражданин, безработный и бездомный. Мужчина рассказал, что увидел объявление с предложением работы: нужно поджечь дом определенного незнакомого ему человека. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.facebook.com/kivailya
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comments

Обсуждения

Срань

сегодня, 13:59

вот же долбоёб этот адвокат. сука, ему поздравление путина простить нельзя.

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