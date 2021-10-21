Илья Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ

Народный депутат Илья Кива более не является членом политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сегодня, 21 октября это подтвердил сам парламентарий общаясь с журналистами в стенах Верховной Рады.

Илья Кива. Фото: zagittya

Как пишет PavlovskyNEWS, политик считает, что исключение его и партии это дело рук представителей Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые, с помощью Олега Сазонова, провели конференцию по его исключению из партии.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям",- цитирует Илью Киву Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Теперь нардеп ждёт, когда во фракции будут подымать вопрос о его исключении.

В то же время издание Корреспондент, ссылаясь на собственные источники в ОПЗЖ пишет, что информация об исключении Кивы может быть провокацией.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на "Суспильном" прокомментировали скандал журналистов и Офиса президента. Вещатель заявил, что вмешательство каких-либо политических сил в редакционную политику СМИ есть недопустимым. Также он отметил, что сбалансированность подачи информации, журналистские стандартные, представленные позиции всех сторон равным образом – это и есть те основы, по которым подготавливается каждый эфир ток-шоу.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что экс-президент Грузии заявил, что не прекратит голодовку, и призвал оппозиционные партии объединиться. Саакашвили говорит, что он готов пожертвовать своей жизнью.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!