В «Оппозиционной платформе – За жизнь» опровергли информацию об исключении из партии Ильи Кивы

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что якобы
народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья
Кива был исключен из политсилы. В ОПЗЖ эту информацию опровергли, заявив, что
это часть информационной кампании, направленной против оппозиции. Об этом говорится в официальном заявлении
на сайте ОПЗЖ.
Илья Кива, фото из открытых источников
Кроме того, в политсиле подчеркнули, что видео, распространенное в
медиапространстве, является манипулятивным и смонтированным.
"Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная
лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь". Заказчики этой циничной
провокации и участники действа по дискредитации партии, используя
смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый,
недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из
"Оппозиционной платформы – За жизнь", – говорится партийном
заявлении.
В ОПЗЖ пояснили, что согласно уставу партии, решение о применении
партийного взыскания к члену политсовета, которым является народный депутат
Илья Кива, принимается исключительно Политическим Советом партии, минимум двумя
третями голосов.
"Соответствующие положения закреплены и в Положении о членстве в
Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",
утвержденном протоколом Стратегического Совета партии от 23 апреля
2021 года № 6, по которому решение об исключении из партии
руководящего лица партии, члена руководящего органа партии принимается
исключительно Политическим Советом партии. Поскольку народные депутаты
Украины ‒ члены депутатской фракции "Оппозиционная платформа –
За жизнь" являются членами высшего руководящего органа партии ‒
Политического Совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены
исключительно по решению Политического Совета", – сообщили в ОПЗЖ.
Учитывая вышесказанное, в "Оппозиционной платформе –
За жизнь" заявили, что "действия организаторов этой провокации направлены
на раскол партии", а ее инициаторы получат надлежащую оценку руководства и
членов политической силы.
"Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах
действующей власти, которая с помощью фальсификации уголовных дел, политических
репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных
вбросов, не гнушаясь никакими методами, пытается расправиться с "Оппозиционной
платформой – За жизнь" как политической силой, преградившей путь к
установлению диктатуры власти в Украине", – констатировали в
ОПЗЖ.
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