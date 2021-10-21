В «Оппозиционной платформе – За жизнь» опровергли информацию об исключении из партии Ильи Кивы

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что якобы народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива был исключен из политсилы. В ОПЗЖ эту информацию опровергли, заявив, что это часть информационной кампании, направленной против оппозиции. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ОПЗЖ.

Илья Кива, фото из открытых источников

Кроме того, в политсиле подчеркнули, что видео, распространенное в медиапространстве, является манипулятивным и смонтированным.

"Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из "Оппозиционной платформы – За жизнь", – говорится партийном заявлении.

В ОПЗЖ пояснили, что согласно уставу партии, решение о применении партийного взыскания к члену политсовета, которым является народный депутат Илья Кива, принимается исключительно Политическим Советом партии, минимум двумя третями голосов.

"Соответствующие положения закреплены и в Положении о членстве в Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", утвержденном протоколом Стратегического Совета партии от 23 апреля 2021 года № 6, по которому решение об исключении из партии руководящего лица партии, члена руководящего органа партии принимается исключительно Политическим Советом партии. Поскольку народные депутаты Украины ‒ члены депутатской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются членами высшего руководящего органа партии ‒ Политического Совета партии, то любые взыскания к ним могут быть применены исключительно по решению Политического Совета", – сообщили в ОПЗЖ.

Учитывая вышесказанное, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что "действия организаторов этой провокации направлены на раскол партии", а ее инициаторы получат надлежащую оценку руководства и членов политической силы.

"Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая с помощью фальсификации уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами, пытается расправиться с "Оппозиционной платформой – За жизнь" как политической силой, преградившей путь к установлению диктатуры власти в Украине", – констатировали в ОПЗЖ.





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