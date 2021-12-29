В ОПЗЖ жестко прокомментировали очередные санкции против оппозиционных телеканалов

Вчера президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против оппозиционных телеканалов "Первый независимый" и "UkrLive". Обращает на себя внимание тот факт, что речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, хотя на этот день заседание СНБО назначено не было. В партии "ОПЗЖ" считают такие действия президента очередной незаконной внесудебной расправой с неугодными СМИ. В частности, такие действия власти в своем Telegram достаточно жестко прокомментировал нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, пишет издание "Комментарии".

Ренат Кузьмин. Фото из открытых источников

Кроме вышеупомянутых санкций парламентарий напомнил о еще одной вызвавшей волну возмущения инициативе власти ‒ недавно обнародованном приказе Минобороны о постановке на воинский учет практически всех женщин страны.

"Зеленский опять закрыл неугодные ему телеканалы. Опять без суда и следствия и каких-либо законных оснований. А за несколько дней до этого объявил о постановке на воинский учет всех украинских женщин возрастом от 18 до 60 лет. Теперь необходимо объявить мобилизацию в армию женщин – журналисток закрытых телеканалов. Во-первых, это справедливо, ибо народ давно уже требует от власти публичного наказания тех, кто осмелился критиковать эту самую власть. Во-вторых, голые журналистки оппозиционных телеканалов на медосмотрах в военкоматах обязательно поднимут боевой дух военкомов и всякого рода проверяющих из генштаба", – с иронией отметил Кузьмин.

Но и на этом, предположил нардеп, власть, реализующая одну свою абсурдную инициативу за другой, может не остановиться.

Ренат Кузьмин также обратился с советом к президенту – распространить инициативу о воинском учете не только на проштрафившихся журналисток закрытых телеканалов, но и на женщин, которые эти телеканалы смотрели. По словам нардепа, их всех после медосмотра можно отправить в АТО.

Политик подытожил, судя по действиям власти, президент уверен, что его сторонники настолько оторваны от реальности, что, несмотря на любые, даже самые безумные решения, будут готовы снова отдать свои голоса за Зе-команду.

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