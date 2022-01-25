В ОПЗЖ заявили о бесперспективности дела, в котором фигурирует Медведчук

Угольное дело, фигурантом которого является лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, не имеет перспектив. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил нардеп Юрий Бойко, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Это мы видели по нашему коллеге, народному депутату Медведчуку, к делу которого и пытаются привязать дело пятого президента. Я не знаком с обвинениями в адрес пятого президента, но я внимательно прочитал, что инкриминировали моему коллеге. Если это то же самое дело, то это пустота, ничего там нет, поскольку в момент, когда шла торговля с неконтролируемыми территориями, не было никаких запретов", — заявил Бойко.

Вместе с тем он подчеркнул: "Дело, которое рассматривается, не имеет перспектив".

Стоит напомнить, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политика Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.

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