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В ОПЗЖ заявили о бесперспективности дела, в котором фигурирует Медведчук

Нардеп Юрий Бойко уверен, что, если Медведчука обвиняют в том самом, что и Порошенко, то дело точно развалится

сегодня, 12:14
Автор:

Станислав Молчанов
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Угольное дело, фигурантом которого является лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук, не имеет перспектив. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил нардеп Юрий Бойко, пишет сайт телеканала "112 Украина".

В ОПЗЖ заявили о бесперспективности дела, в котором фигурирует Медведчук

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Это мы видели по нашему коллеге, народному депутату Медведчуку, к делу которого и пытаются привязать дело пятого президента. Я не знаком с обвинениями в адрес пятого президента, но я внимательно прочитал, что инкриминировали моему коллеге. Если это то же самое дело, то это пустота, ничего там нет, поскольку в момент, когда шла торговля с неконтролируемыми территориями, не было никаких запретов", — заявил Бойко.

Вместе с тем он подчеркнул: "Дело, которое рассматривается, не имеет перспектив".

Стоит напомнить, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста нардепу Виктору Медведчуку. 

Адвокат главы политика Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.

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Источник: https://112ua.tv/politika/boyko-ugolnoe-delo-figurantom-kotorogo-yavlyaetsya-viktor-medvedchuk-ne-imeet-perspektiv-605148.html
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