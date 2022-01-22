Шуфрич: власть продемонстрировала совершенно разное отношение к Порошенко и Медведчуку

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Карина Ожерельева
Власти показали совершенно разное отношение по одинаковому обвинению к пятому президенту Украины Петру Порошенко и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Ukrlive" народный депутат от ОПЗЖ, председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестор Шуфич. Об этом сообщает 112.юа.
Нестор Шуфрич - фото из открытых источников
Также парламентарий подчеркнул, что власти на сегодняшний день продемонстрировали разное отношение по одному и тому же обвинению к Порошенко и Медведчуку. По его словам, у Медведчука не было так много власти и он не мог в значительной степени влиять на процессы, поскольку он просто не представитель власти и не руководит организацией работы Кабинета министров, Службы безопасности, Национального банка Украины. Однако, несмотря на это, Медведчука уже почти четыре месяца держат под домашним арестом, тогда как Порошенко выпускают под личное обязательство.
Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук заявил, что антироссийская истерия в Украине достигает ужасающих масштабов.
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