Шуфрич: власть продемонстрировала совершенно разное отношение к Порошенко и Медведчуку

Власти показали совершенно разное отношение по одинаковому обвинению к пятому президенту Украины Петру Порошенко и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Ukrlive" народный депутат от ОПЗЖ, председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестор Шуфич. Об этом сообщает 112.юа.

Нестор Шуфрич - фото из открытых источников

"Я раньше говорил, что никакого серьезного решения относительно Порошенко не будет. Это не нормально, что судья на двое суток идет в совещательную комнату, он что там двое суток не ел, не пил... Понятно, что он ждал команды от Банковой и в конце концов, она наступила: я думаю, что произошло следующее — следили за этим процессом не только в Украине, но и за рубежом, и представители всех посольств, и они увидели, что нет никаких доказательств в государственной измене со стороны Порошенко. Была реакция, и я уверен, было прямое давление на Зеленского, чтобы он дал команду Порошенко освободить, что практически и произошло. Ведь по этому делу нет природы государственной измены", — отметил Нестор Шуфич.

Также парламентарий подчеркнул, что власти на сегодняшний день продемонстрировали разное отношение по одному и тому же обвинению к Порошенко и Медведчуку. По его словам, у Медведчука не было так много власти и он не мог в значительной степени влиять на процессы, поскольку он просто не представитель власти и не руководит организацией работы Кабинета министров, Службы безопасности, Национального банка Украины. Однако, несмотря на это, Медведчука уже почти четыре месяца держат под домашним арестом, тогда как Порошенко выпускают под личное обязательство.

"Это еще раз подтвердит, что это исключительно политическое давление, это политический заказ на уничтожение Виктора Медведчука и Оппозиционной платформы — За жизнь", — подытожил Шуфрич.

Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук заявил, что антироссийская истерия в Украине достигает ужасающих масштабов.

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