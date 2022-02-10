В ОПЗЖ заявили, что власть планирует взять под полный контроль крупнейшие соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google и Meta Platforms. Как отметили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", таким образам власть хочет обеспечить модерирование сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В партии сделали заявление по поводу мониторинга соцсетей (фото из открытых источников)

В политсиле подчеркнули, что это очередная попытка власти взять под полный контроль медиа-сферу в стране, в том числе, влияние на общественное мнение через социальные сети.

"Как и предыдущая власть в Украине, положившая начало цензуре в Интернете путем блокирования на территории Украины целого ряда крупнейших сайтов, почтовых сервисов, новостных ресурсов и популярных социальных сетей (включая "Яндекс", Mail.ru, "Одноклассники", "ВКонтакте" и т. д.), власть не оставляет попыток зачистить украинский сегмент Интернета от инакомыслия и критики в свой адрес", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии отметили, что попытки иностранных корпораций оказывать влияние на политическую ситуацию в Украине путем подавления свободы слова наблюдались и ранее.

"24 апреля 2021 года, в свете незаконной санкционной кампании, которую развернули в Украине против независимых телевизионных каналов, видеохостинг YouTube ограничил доступ к аккаунтам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Тогда же министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что это сделано по обращению министерства и по решению СНБО. А в ночь на 4 февраля 2022 года YouTube заблокировал также каналы "Первый независимый" и UkrLive", – напомнили в политсиле.

По мнению "Оппозиционной платформы – За жизнь", открытие офисов Google и Meta Platforms в Украине позволит власти модерировать их контент и иметь полный контроль над информационными потоками в Украине.

"Такая политика лишь подтверждает, что власть не намерена отказываться от планов полного уничтожения демократии, свободы слова и стремится сосредоточить в своих руках все инструменты для расправы над инакомыслящими гражданами и политическими оппонентами", – заявили в ОПЗЖ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что тарифная политика власти привела к катастрофе.



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