В ОПЗЖ заявили, что США вводит санкции против оппозиционных депутатов за активную борьбу с внешним управлением

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против членов Политсовета, народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, заместителя председателя Комитета ВР по интеграции Украины в Европейский Союз. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ОПЗЖ.

В партии отреагировали на санкции США (фото из открытых источников)

В политсиле подчеркнули, что в отношении Тараса Козака в Украине сфабриковано уголовное дело по политическому заказу власти, а Олег Волошин принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.

"Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров, ограничить их право на получение объективной и всесторонней информации", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии уверены, что введение санкций в отношении народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" стало результатом договоренностей власти с представителями Соединенных Штатов.

"Власть, продемонстрировала несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов. Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу ‒ с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь"", – подчеркнули в политсиле.

В партии уверены, что это прямое доказательство "преступной политики лишения Украины суверенитета". И именно за активную борьбу ОПЗЖ с внешним управлением и вводятся санкции против представителей политсилы.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу", – констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, что народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не раз подчеркивал, что выступает и будет выступать категорически против внешнего управления в Украине. И именно с этим политик связывает то, что Швейцария аннулировала его дочери студенческую визу, которую та получила для обучения в Женевском университете.

"Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления США и Запада. И буду выступать. То, что пострадал член семьи, моя дочь, или пострадала жена, в отношении которой введены санкции, это пусть остается на совести этих западных демократов, западных сторонников правового государства, которые потакают преступному поведению действующей власти в Украине. И, естественно, дочери пришлось поступить в другой вуз, и она удачно учится. Сейчас приехала на каникулы, и я очень доволен, что ребенку все нравится, и она так спокойно пережила вот эти первые удары по ней из-за политической оценки деятельности ее отца. Я рад, что так произошло", – сказал Виктор Медведчук, комментируя ситуацию с аннулированием визы дочери.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОПЗЖ жестко прокомментировали очередные санкции против оппозиционных телеканалов.



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