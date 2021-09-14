В «ОПЗЖ» считают, что пришло время спросить, что сделала власть для страны за прошедшие два года

Заказчиком политических преследований председателя Политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука может быть действующая власть, которая пользуется тем, что судебная система больше не есть независимой. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина", ссылаясь на официальное заявление "ОПЗЖ".

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Фото: из открытых источников

В партии полностью солидарны с позицией Виктора Медведчвука, который не стал подавать апелляцию на последнее решение Печерского районного суда города Киева, решив обращаться в Европейский суд по правам человека. Именно в ЕСПЧ должны поставить точку в этой истории и дать правовую оценку незаконному избранию лидеру "ОПЗЖ" меры пресечения в виде домашнего ареста.

В политической силе отмечают, история, которая последние полгода происходит вокруг Виктора Медведчука очень красноречива, ведь она не только о политическом преследовании оппозиции, но и о том, что власть обвела вокруг пальца своих избирателей, ведь люди не голосовали на выборах за уничтожение правового государства, за узурпацию власти, которая не приемлет двусторонний диалог не только с оппозицией, но и со своим народом. В "ОПЗЖ" считают, что судебный процесс проходит не над Виктором Медведчуком, а над многомиллионным народом Украины.

"Власть судит именно того избирателя, который за нее проголосовал. И приговор приводится в исполнение незаконными методами", – отмечают в политической силе.

В "ОПЗЖ" добавляют, не может считаться законным и нормальным, когда наступают на права русскоговорящих, когда не считаются с правами верующих, притесняя Украинскую православную церковь, когда необоснованно повышают тарифы, не уделяют внимание медицине в разгар пандемии, а самое главное – не делают ничего для приближения мира на востоке страны.

В команде Виктора Медведчука отмечают, что уже прошло достаточно времени, чтобы попросить власть отчитаться о своих успехах за 2 года. Потому что кроме обещаний и красивых слов должны уже быть и какие-то результаты.

Читайте также на портале "Комментарии" – украинцы интересуются делом Медведчука, но не верят в вынесение справедливого приговора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!