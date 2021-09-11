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Украинцы интересуются делом Медведчука, но не верят в вынесение справедливого приговора, - соцопрос

ОО "Институт социологии гражданского общества" провел по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США) опрос, на предмет того, что думают украинцы о "деле Медведчука"

сегодня, 20:17
Автор:

Лилия Боровая

Украинцы интересуются делом Медведчука, но не верят в вынесение справедливого приговора, - соцопрос

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Большинство украинцев интересует ход судебного дела, начатого против народного депутата и председателя политсовета политической партии "Оппозиционная Платформа — За Жизнь" Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ОО "Институт социологии гражданского общества", сообщает "112 Украина".

Дело Медведчука, по результатам опроса, представляет интерес для 62,4% респондентов.


Более трети опрошенных считают, что выдвинутые политику обвинения не соответствуют избранной мере пресечения (38,5%), или Медведчука должны были отпустить из судебного зала без выдвижения всяких условий (35,2%).


Около 70% участников опроса уверены, что дело Медведчука призвано отвлечь внимание украинцев от имеющихся у государства проблем, а также, что все попытки осудить лидера оппозиционеров только повысят рейтинги "ОПЗЖ".


Справедливым и целесообразным полное оправдание народного депутата назвали 64,5% опрошенных украинцев. В то же время, более половины респондентов не верят в то, что судебный процесс решится принятием реального решения, а именно 56,5% опрошенных.



Отметим, что участниками опроса стали 3 тыс. 12 респондентов из разных уголков Украины (за исключением жителей временно оккупированных территорий). Погрешность исследования, по данным Института социологии гражданского общества, не превышает 2,8%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ОПЗЖ" сделали официальное заявление о том, что Виктор Медведчук стал жертвой незаконного уголовного преследования вследствие того, что действующая власть пошла по пути узурпации и построения полной диктатуры в Украине.


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Источник: https://ua.112ua.tv/polityka/sotsopytuvannia-ukraintsi-stezhat-za-spravoiu-viktora-medvedchuka-i-vpevneni-shcho-realnym-vyrokom-vono-ne-zakinchytsia-a-polityka-vypravdaiut-za-vsima-stattiamy-590918.html
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