Украинцы интересуются делом Медведчука, но не верят в вынесение справедливого приговора, - соцопрос

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Большинство украинцев интересует ход судебного дела, начатого против народного депутата и председателя политсовета политической партии "Оппозиционная Платформа — За Жизнь" Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ОО "Институт социологии гражданского общества", сообщает "112 Украина".

Дело Медведчука, по результатам опроса, представляет интерес для 62,4% респондентов.





Более трети опрошенных считают, что выдвинутые политику обвинения не соответствуют избранной мере пресечения (38,5%), или Медведчука должны были отпустить из судебного зала без выдвижения всяких условий (35,2%).





Около 70% участников опроса уверены, что дело Медведчука призвано отвлечь внимание украинцев от имеющихся у государства проблем, а также, что все попытки осудить лидера оппозиционеров только повысят рейтинги "ОПЗЖ".





Справедливым и целесообразным полное оправдание народного депутата назвали 64,5% опрошенных украинцев. В то же время, более половины респондентов не верят в то, что судебный процесс решится принятием реального решения, а именно 56,5% опрошенных.









Отметим, что участниками опроса стали 3 тыс. 12 респондентов из разных уголков Украины (за исключением жителей временно оккупированных территорий). Погрешность исследования, по данным Института социологии гражданского общества, не превышает 2,8%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в "ОПЗЖ" сделали официальное заявление о том, что Виктор Медведчук стал жертвой незаконного уголовного преследования вследствие того, что действующая власть пошла по пути узурпации и построения полной диктатуры в Украине.

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