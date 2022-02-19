В ОПЗЖ прокомментировали нападение на Нестора Шуфрича в эфире «Свободы слова Савика Шустера»

18 февраля в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов напал на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича. Это произошло, когда парламентарий сказал, что в Украине живут люди, говорящие не только на украинском, но и на русском, венгерском языках, отмечается в официальном заявлении партии.

Драка произошла в прямом эфире (фото из открытых источников)

В политсиле подчеркнули, что нападение напрямую связано с позицией Нестора Шуфрича по национальному вопросу.

"В картине этого нападения отвратительно все: и то, что Нестору Шуфричу запрещают говорить в передаче с названием "Свобода слова", и то, что Бутусов, нападающий на Шуфрича за слова о том, что в Украине говорят, в том числе, и на русском языке, сам говорит по-русски, и нападение со спины, ничем не отличающееся от действий власти на Донбассе. Не вызывает сомнений, что причиной нападения является именно позиция Нестора Шуфрича, напрямую связанная с национальным вопросом", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В политической силе считают, что это нападение является следствием русофобской политики, проводимой в Украине властью.

"Это нападение стало возможным потому, что власть, находящаяся под прямым управлением Запада, прилагает все силы для того, чтобы разжечь русофобию, посеять ненависть между гражданами Украины, оправдать самое циничное насилие и нарушение закона в отношении граждан", – считают в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

В заявлении партии отмечается, что программа Савика Шустера уже давно превратилась в плацдарм для подобных провокаций.

"Показательно и то, кто и в каком порядке подходил для того, чтобы вмешаться и прекратить драку. Под крики "Вон отсюда!", звучавшие со стороны подошедшего последним Порошенко, у которого не было политической воли для того, чтобы установить мир во время президентства и не появилось ее и сегодня", – отметили в ОПЗЖ.

По мнению представителей оппозиционной партии, такое поведение политиков и журналистов в эфире является яркой демонстрацией того, кто на самом деле хочет диалога и взаимопонимания, а кому нужно насилие и физическое уничтожение оппонентов.

"Это нападение показывает, что представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" преследуют за правду, потому что тот факт, что жители Украины говорят на разных языках, является абсолютной истиной и не может оспариваться ни одним здравомыслящим человеком. Власть превратила Украину в территорию ненависти, русофобии и насилия, территорию нищеты ‒ материальной и духовной. "Оппозиционная платформа – За жизнь" боролась и будет бороться против такой ситуации, поскольку она является главной и самой страшной угрозой существованию нашего государства", – отметили в политсиле.

В заключение в "Оппозиционной платформе – За жизнь" потребовали привлечь гражданина Бутусова к уголовной ответственности за нападение на народного депутата Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Бутусов набросился с кулаками на Шуфрича в прямом эфире.



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