Бутусов набросился с кулаками на Шуфрича в прямом эфире (ВИДЕО)

В ходе прямого эфира программы "Свобода слова с Савиком Шустером" нардеп Нестор Шуфрич получил удар в лицо от работника украинского медиа Юрия Бутусова. Упомянутые участники программы продолжили избивать друг друга в партере.

Бутусов дал пощечину Шуфричу (фото из открытых источников)

Перепалка началась с того, когда Шуфрич отметил, что избиратели ОПЗЖ — такие же граждане Украины. “Вы их предали. Вся фракция сбежала за границу", — ответил журналист.

По словам Юрия Бутусова, фракции ОПЗЖ сейчас в стране нет. А сам Шуфрич – "русский клоун".

Также журналист отметил, что телезрители должны смотреть в это время выступления предателей. И потребовал ведущего прекратить предоставлять слово "подлецам".

"Предателя устанавливает суд", — только что начал нардеп., Но Бутусов перебил его слова. Во время высказывания о равенстве всех украинцев независимо от того, на каком языке они говорят, депутат от ОПЗЖ взлетел со стула от удара своего эмоционального оппонента

Драка дальше продолжилась. Гости стали биться на полу, потом бились в партере. Бутусов оказался сверху, прижав Шуфрича к полу.

После того, как ситуация усмирилась и Нестор Шуфрич вернулся в студию, его лицо было в синяках и царапинах.

Напомним, что комментарии информировали о том, что политики начали конфликтовать еще с начала программы. Юрий Бутусов в прямом эфире назвал Шуфрича клоуном . В прямом эфире политической программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" произошла перепалка между народным депутатом Украины Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым. Обсуждая эвакуацию жителей из прифронтовых регионов Донбасса, Шуфрич активно призывал это делать. Журналист Юрий Бутусов довольно эмоционально отреагировал на его заявление и обозвал клоуном, после таких слов Нестор Шуфрич покинул студию, но затем вернулся.

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