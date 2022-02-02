В ОПЗЖ напомнили о годовщине закрытия оппозиционных СМИ, пообещав поддержку журналистам

Ровно год назад, 2 февраля 2021 года вступило в силу решение СНБОУ о применении против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" санкций, в результате которых эти каналы оказались отключены от вещания. И даже после этого шага репрессии в отношении независимых СМИ не прекратились. Партия "ОПЗЖ", как одна из крупнейших политических сил в стране, выражает солидарность с журналистами закрытых телеканалов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении политсилы, опубликованном на сайте "ОПЗЖ".

Запрещенные СМИ. Фото: из открытых источников

В партии напомнили хронологию событий и то, какие еще СМИ подверглись давлению со стороны власти после закрытия первых трех телеканалов.

"Позднее опять-таки во внесудебном порядке ‒ по письму СБУ ‒ всего через час после начала эфира был заблокирован в сетях кабельных операторов и оказался отключенным от вещания телеканал "Первый независимый", который был создан творческими коллективами закрытых СМИ. А 28 декабря 2021 года точно так же решением СНБОУ были введены санкции и против телеканалов UkrLive и "Первый независимый". Ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет о политически мотивированной расправе над неугодными СМИ", – говорится в заявлении партии.

В "ОПЗЖ" подчеркнули, что мировое сообщество, в первую очередь, медиасообщество и международные правозащитные организации, неоднократно давали оценку внесудебному преследованию украинских средств массовой информации со стороны власти.

"31 января 2022 года международная организация "Репортеры без границ" в очередной раз призвала власти более внимательно относиться к свободе слова, напомнив и о закрытых телеканалах, и о других медиа, преследуемых украинской властью, а глава берлинского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир фактически обвинил украинскую власть в том, что она использует борьбу с дезинформацией как прикрытие для массовых репрессий против СМИ", – сообщили в оппозиционной политсиле.

Также в "ОПЗЖ" напомнили, что и в ООН, и в ОБСЕ, и в ПАСЕ не единожды указывали на безосновательность закрытия украинских СМИ, несоответствие решений о введении санкций против медиа международным стандартам законности и демократии, беспрецедентное сужение прав и свобод в Украине и недопустимость давления на СМИ.

Причем, как отметили в "ОПЗЖ", для введения санкций против СМИ Банковая использует исполнительную власть без обеспечения судебного процесса. Кроме того, в стране ведется травля журналистов и политических оппонентов власти.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь!" заявляет о недопустимости политических репрессий и уничтожения свободы слова. Мы солидарны с журналистами закрытых каналов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине и осуществлении политических репрессий. Наша партия будет добиваться восстановления справедливости, обеспечения гарантированного статьей 34 Конституции Украины права на свободное выражение своих мыслей и убеждений", – подчеркнули в политсиле.

Также в "ОПЗЖ" констатировали, что те, кто принимал решения о применении незаконных санкций против физических и юридических лиц, "должны понести уголовную ответственность за свои преступные действия".

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