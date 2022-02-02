В ОПЗЖ напомнили о годовщине закрытия оппозиционных СМИ, пообещав поддержку журналистам

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Станислав Молчанов
Ровно год назад, 2 февраля 2021 года вступило в силу решение СНБОУ о применении против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" санкций, в результате которых эти каналы оказались отключены от вещания. И даже после этого шага репрессии в отношении независимых СМИ не прекратились. Партия "ОПЗЖ", как одна из крупнейших политических сил в стране, выражает солидарность с журналистами закрытых телеканалов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении политсилы, опубликованном на сайте "ОПЗЖ".
Запрещенные СМИ. Фото: из открытых источников
В партии напомнили хронологию событий и то, какие еще СМИ подверглись давлению со стороны власти после закрытия первых трех телеканалов.
В "ОПЗЖ" подчеркнули, что мировое сообщество, в первую очередь, медиасообщество и международные правозащитные организации, неоднократно давали оценку внесудебному преследованию украинских средств массовой информации со стороны власти.
Также в "ОПЗЖ" напомнили, что и в ООН, и в ОБСЕ, и в ПАСЕ не единожды указывали на безосновательность закрытия украинских СМИ, несоответствие решений о введении санкций против медиа международным стандартам законности и демократии, беспрецедентное сужение прав и свобод в Украине и недопустимость давления на СМИ.
Причем, как отметили в "ОПЗЖ", для введения санкций против СМИ Банковая использует исполнительную власть без обеспечения судебного процесса. Кроме того, в стране ведется травля журналистов и политических оппонентов власти.
Также в "ОПЗЖ" констатировали, что те, кто принимал решения о применении незаконных санкций против физических и юридических лиц, "должны понести уголовную ответственность за свои преступные действия".
Читайте также на портале "Комментарии" — в "ОПЗЖ" считают, что пришло время спросить, что сделала власть для страны за прошедшие два года.
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