В «ОПЗЖ» говорят об отсутствии политической воли у власти пойти мирным путем урегулирования конфликта на Донбассе

Вместо того чтобы заложить законодательный фундамент для мирного разрешения конфликта на Востоке Украины, власть лишь создает видимость такой работы и всячески оттягивает решение этого важнейшего для страны вопроса. Как предает издание "Комментарии", об этом говорится на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Донецк. Фото: Зеркало недели

"Внесение в Верховную Раду законопроекта об очередном продлении на год действия статьи 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" ‒ прямое подтверждение нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства. Это формальность и полумера, которая не решает проблему, а лишь подтверждает отсутствие у власти политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе", – отмечают в "ОПЗЖ".

На сайте "ОПЗЖ" также подчеркивается, что партия не единожды заявляла о том, что только полное выполнение Минских соглашений, включая имплементацию в украинское законодательство так называемой "формулы Штайнмайера", согласованной еще в 2016 году лидерами стран "нормандской четверки", способно вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Эти же обязательства, напоминают в партии, официальный Киев подтвердил на саммите лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года, однако дальше обещаний власть до сих пор так и не продвинулась.

"Напоминаем, что еще 22 ноября 2019 года фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала в парламенте законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2491) ‒ документ, предполагающий внесение изменений в преамбулу и статьи 1, 2 и 10 Закона Украины "Об особом порядке…", имплементирующий "формулу Штайнмайера", как это и предусмотрено международными договоренностями, и закрепляющий особый статус для неподконтрольных территорий на постоянной основе. Однако этот законопроект так и не был принят, что лишь подтверждает нежелание главы государства и провластной фракции в Верховной Раде обеспечить наконец мир на Востоке Украины", – сообщается на сайте политсилы.

В "ОПЗЖ" акцентируют внимание на том, что именно при содействии их команды был разработан и представлен общественности План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины путем поэтапного создания условий для реализации Минских соглашений. Однако все наработки и предложения этой политической силы относительно разрешения конфликта на Востоке Украины игнорируются и блокируются действующей украинской властью. Более того, на сегодня активность на линии соприкосновения нарастает: США продолжают вооружать Украину, поддерживать воинственную риторику и подпитывать милитаристские настроения.

"Это может значить, что у Вашингтона есть другое видение того, как должен быть решен конфликт на Донбассе. Но такой сценарий обернется катастрофой для Украины и будет худшим из всех возможных для нашего народа", – предостерегают в партийном заявлении.

"Пока Президент Зеленский со товарищи занимаются очковтирательством и врут о желании принести мир в Украину, пока власть озабочена преследованием оппозиции с целью отвлечь внимание граждан от наиболее болезненных проблем в стране и затмить искусственно раздутыми сенсациями собственные коррупционные скандалы, Украина продолжает погружаться в глубочайший социально-экономический кризис, а на Донбассе гибнут люди", – костатируют в "ОПЗЖ" и призывают власть прекратить преступления против собственного народа, проявить политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы требуем немедленного выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и последующих международных договоренностей. Мы настаиваем на том, что судьба Украины и ее граждан сегодня зависит от украинской власти и больше ни от кого. Ключ от мира находится в Киеве, и не воспользоваться им – прямое преступление против украинской государственности и собственного народа", – резюмируется в заявлении "ОПЗЖ".

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