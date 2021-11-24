ОПЗЖ: новый кредитный транш МВФ – подачка за отработку очередного витка антироссийской истерии

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Станислав Молчанов
Преподносимое украинской властью как персональное достижение и великое благо для украинских граждан выделение Украине МВФ очередного кредитного транша на самом деле таит в себе огромные риски, а погашение этого займа целиком и полностью ляжет на плечи рядовых украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом сказано в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", опубликованном на официальном сайте политсилы.
Доллары. Фото: depositphotos
В "ОПЗЖ" напомнили, что в угоду международным ростовщикам Украина уже пошла на открытие рынка земли, увеличение стоимости энергоресурсов, в том числе для населения, повысила пенсионный возраст, развернула судебную "реформу", которая на деле свелась к уничтожению независимости судебной системы, а также согласилась на целый ряд других уступок в интересах кредиторов и международных корпораций.
В политсиле убеждены в том, что, как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту разбазарены бездарной украинской властью и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу.
Теперь, говорится в заявлении, глава украинского правительства пообещал направить транш МВФ в том числе на борьбу с последствиями COVID-19. Однако украинцы знают, что ежедневно сотни людей умирают от коронавируса в стационарах, и прекрасно осознают, что особо рассчитывать на поддержку государства не стоит, а все участие власти сведется максимум к финансированию сомнительного прожекта Президента по "одарению" вакцинированных тысячей гривен. Причем эту тысячу тоже выудят из карманов самих украинцев, которым потом и погашать эти займы.
В ОПЗЖ убеждены, что при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов.
И тем более удивительным, считают в ОПЗЖ, выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия.
Причем, акцентировали внимание в партии, ни о каких демократических процессах, ни о какой борьбе с коррупцией, декларируемой украинской властью на международных встречах и форумах, ни о каких реальных реформах в Украине речь сегодня не идет, а все разговоры высшего руководства страны об экономических успехах и защите иностранных инвесторов на деле обернулись стремительным оттоком иностранного капитала из Украины и целой чередой скандалов с инвесторами, рискнувшими зайти в нашу страну.
В заявлении говорится, что партия "ОПЗЖ" выступает категорически против всех преступлений, которые совершает украинская власть по отношению к собственному народу, в том числе против усиления долговой кабалы для украинцев.
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