В Офисе президента определяются с новой кандидатурой премьер-министра, – СМИ

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Станислав Молчанов
Возможным новым главой правительства может стать нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Delo.ua", ссылаясь на свой источник в Офисе президента.
Ростислав Шурма. Фото: gmk.center
Портал отмечает, на Банковой назначение Ростислава Шурмы назвали чисто ротационным вопросом. Тогда, занимавшая должность замглавы ОП Юлия Свириденко перешла на должность министра экономики и вице-премьер-министра. Фактически ее место и занял Шурма.
Цитируя Шурму, пресс-служба Офиса президента сообщала, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.
Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после назначения Шурмы на новую должность ранее СМИ сообщали, что Ростислав Шурма займется в ОП снижением налогового давления на бизнес. Тогда говорилось, что основная задача назначенного на пост замглавы Офиса Президента Ростислава Шурмы – стать ключевым советником президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, поддержки инновационной составляющей экономики.
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