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В Офисе президента определяются с новой кандидатурой премьер-министра, – СМИ

Шурма был назначен замглавы ОПУ 23 ноября 2021 года, тогда это назначение объяснили ротациями в Офисе

сегодня, 12:24
Автор:

Станислав Молчанов
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Возможным новым главой правительства может стать нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Delo.ua", ссылаясь на свой источник в Офисе президента. 

В Офисе президента определяются с новой кандидатурой премьер-министра, – СМИ

Ростислав Шурма. Фото: gmk.center

Портал отмечает, на Банковой назначение Ростислава Шурмы назвали чисто ротационным вопросом. Тогда, занимавшая должность замглавы ОП Юлия Свириденко перешла на должность министра экономики и вице-премьер-министра. Фактически ее место и занял Шурма.

Цитируя Шурму, пресс-служба Офиса президента сообщала, что среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

"Ростислав Шурма пришёл в Офис президента из крупного бизнеса – более 15 лет работал в крупных производственных компаниях — ММК им. Ильича, на заводе "Промета" (Болгария), был членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия), был финансовым директором Макеевского металлургического завода. В 2012-2019 годах занимал должность генерального директора металлургического завода "Запорожсталь", входящего в "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского", – отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после назначения Шурмы на новую должность ранее СМИ сообщали, что Ростислав Шурма займется в ОП снижением налогового давления на бизнес. Тогда говорилось, что основная задача назначенного на пост замглавы Офиса Президента Ростислава Шурмы – стать ключевым советником президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, поддержки инновационной составляющей экономики.



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Источник: https://delo.ua/politics/v-op-rassmatrivayut-variant-naznacit-zamglavy-ofisa-prezidenta-surmu-premer-ministrom-392897/
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