Ростислав Шурма займется в ОП снижением налогового давления на бизнес, – СМИ

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Станислав Молчанов
Основная задача назначенного на пост замглавы Офиса Президента Ростислава Шурмы — стать ключевым советником Президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, поддержки инновационной составляющей экономики. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание Факты и комментарии.
Ростислав Шурма. Фото: gmk.center
Бывший гендиректор "Запорожстали" и член Набсовета государственного концерна "Укроборонпром", Шурма был назначен заместителем Андрея Ермака накануне. По данным изданиям, Шурма согласился работать в ОП на условиях карт-бланша.
Издание напоминает, что должность замглавы Офиса президента по вопросам развития экономики можно считать одним из важных карьерных трамплинов для чиновников в вертикали Владимира Зеленского. Именно этой позиции в 2019 году ушел работать премьер-министром экс-руководитель Офиса эффективного регулирования BDRO Алексей Гончарук, сейчас в Кабмин на пост первого вице-премьера перешла Юлия Свириденко.
По данным источников издания, в Офисе приняли решение назначить Шурму как человека без бюрократического прошлого и политических "скелетов в шкафу", который имеет опыт управления в реальном секторе экономики, западное образование и разговаривает на одном языке с иностранными инвесторами.
Впервые о том, что один из бывших топ-менеджеров Ахметова Шурма появится в вертикали Зеленского, заговорили еще зимой 2020 года перед началом пандемии коронавируса и в канун переформатирования Кабмина. Тогда же Шурма вышел из руководства "ахметовского" "Оппозиционного блока" в Запорожье и ушел в свободное плавание.
Шурма указан среди участников встречи как директор АО "Гелиос" (проект по строительству солнечных электростанций), однако, по мнению авторов, его уже в тот момент рассматривали как часть команды Банковой.
Дальнейшее назначение Шурмы в набсовет "Укроборонпрома" лишь подтвердило эту версию. В "Укроборонпроме" в задачи членов набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, отмечают журналисты.
СМИ тогда предположили, что за информационной атакой на Шурму, последовавшей после назначения в Укроборонпром, могли стоять структуры Игоря Коломойского.
Также среди направлений, которые, как ожидается, возьмет под свой контроль Ростислав Шурма — изменения в налоговом законодательстве в части снижения давления на бизнес, стимулирование создания новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и реформирование системы социальной защиты.
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