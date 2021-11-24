Ростислав Шурма займется в ОП снижением налогового давления на бизнес, – СМИ

Основная задача назначенного на пост замглавы Офиса Президента Ростислава Шурмы — стать ключевым советником Президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, поддержки инновационной составляющей экономики. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание Факты и комментарии.

Ростислав Шурма. Фото: gmk.center

Бывший гендиректор "Запорожстали" и член Набсовета государственного концерна "Укроборонпром", Шурма был назначен заместителем Андрея Ермака накануне. По данным изданиям, Шурма согласился работать в ОП на условиях карт-бланша.

Издание напоминает, что должность замглавы Офиса президента по вопросам развития экономики можно считать одним из важных карьерных трамплинов для чиновников в вертикали Владимира Зеленского. Именно этой позиции в 2019 году ушел работать премьер-министром экс-руководитель Офиса эффективного регулирования BDRO Алексей Гончарук, сейчас в Кабмин на пост первого вице-премьера перешла Юлия Свириденко.

"На Банковой человек, который занимает эту должность — фактически основной ревизор экономических и социальных законопроектов, которые приходят на подпись главы государства из Верховной рады, а также отвечает за инициативы по развитию экономики, поддержке бизнеса и работе с инвесторами, которые направляет в парламент сам Президент", — говорится в материале.

По данным источников издания, в Офисе приняли решение назначить Шурму как человека без бюрократического прошлого и политических "скелетов в шкафу", который имеет опыт управления в реальном секторе экономики, западное образование и разговаривает на одном языке с иностранными инвесторами.

Впервые о том, что один из бывших топ-менеджеров Ахметова Шурма появится в вертикали Зеленского, заговорили еще зимой 2020 года перед началом пандемии коронавируса и в канун переформатирования Кабмина. Тогда же Шурма вышел из руководства "ахметовского" "Оппозиционного блока" в Запорожье и ушел в свободное плавание.

"В 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. А в апреле 2021 года Шурма на стороне Офиса принимал участие во встрече Зеленского с главой совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом, который приезжал в Киев с визитом", — говорится в статье.

"Стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами. Президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду", — сказано в релизе Офиса.

Шурма указан среди участников встречи как директор АО "Гелиос" (проект по строительству солнечных электростанций), однако, по мнению авторов, его уже в тот момент рассматривали как часть команды Банковой.

Дальнейшее назначение Шурмы в набсовет "Укроборонпрома" лишь подтвердило эту версию. В "Укроборонпроме" в задачи членов набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, отмечают журналисты.

СМИ тогда предположили, что за информационной атакой на Шурму, последовавшей после назначения в Укроборонпром, могли стоять структуры Игоря Коломойского.

"В новой должности сферой ответственности Шурмы, по всей видимости, будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с "инвестиционными нянями". Кроме того, в его задачи будет входить контроль за выполнением программы деолигархизации. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что на фоне напряженных отношений Офиса с Ринатом Ахметовым и поддержки последним альтернативных Банковой политических проектов — переход Шурмы на работу в вертикаль Зеленского — это угроза в том числе и для самого "олигарха №1". Судя по различным данным, расставание Шурмы с Ахметовым было непростым, при этом новоявленный чиновник ОП знает, "как все устроено изнутри" и может помочь Банковой найти нужные болевые точки у нынешнего ключевого оппонента", — говорится в материале.

Также среди направлений, которые, как ожидается, возьмет под свой контроль Ростислав Шурма — изменения в налоговом законодательстве в части снижения давления на бизнес, стимулирование создания новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и реформирование системы социальной защиты.

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