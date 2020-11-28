В Офисе Президента есть мнение, что Сытник должен уйти в отставку

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг перед утверждением законопроекта.



Олег Татаров, офис президента

По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что нынешний директор НАБУ продолжает исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя.



Данную законодательную инициативу прокомментировал заместитель руководителя офиса Президента Украины Олег Татаров.



"Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ", — предупредил о.Татаров.

Татаров отметил, что последние социологические исследования зафиксировали низкий уровень доверия к НАБУ.



"НАБУ — это не украинская история. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник, — сказал заместитель руководителя ОП.

По убеждению А. Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решения суда, вступившим в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона.



"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи изучили электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", — сообщил О.Татаров.

Заместитель руководителя офиса Президента Украины также отметил, что Сытник фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, поскольку он не отвечал критериям добропорядочности. "В частности следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем провозглашались слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались, — отметил В .Татаров. — Это было официально в судебном решении задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество — проинформировано о подробностях ".

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, — резюмировал заместитель руководителя офиса Президента. — По моему личному убеждению, должен быть проведен новый конкурс на должность директора НАБУ с учетом исключительно украинских интересов ".

Напомним, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал ряд норм закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) неконституционными. Ранее неконституционным признано назначения Артема Сытника директором НАБУ.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран Большой семерки (G7), что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник останется в должности, несмотря на признание его назначения неконституционным.

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