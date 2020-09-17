Решение КСУ по НАБУ: какие могут быть последствия

Конституционный суд Украины (КСУ) признал ряд норм закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) неконституционными. Ранее неконституционным признано назначение Артема Сытника директором НАБУ. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чем чреваты эти решения, а также, как они повлияют на сотрудничество Украины с МВФ.



Решение КСУ по НАБУ: роль парламентариев

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Иван Ступак отмечает: "Ломать – не строить. Приблизительно так можно охарактеризовать очередное решение КСУ, который признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. Перед этим Конституционный суд уже признал неконституционным назначение директором НАБУ Артема Сытника. А еще немного ранее все тот же КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий. И фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ".

По мнению эксперта, причины такой патологической ненависти парламентариев к антикоррупционному органу (а именно с их подачи КСУ рассматривал те или иные решения, связанные с правомочностью деятельности НАБУ), кроются в двух аспектах.

"Суть первого в том, что одна часть народных депутатов (а также ряд топовых политиков и чиновников), категорически не приемлет нахождение в украинском правовом обществе правоохранительных органов (НАБУ и САП), созданных на деньги и под влиянием крупнейших Западных стран, – поясняет Иван Ступак. – Во всей этой конструкции, их страшит непредсказуемость работы антикоррупционных органов (никогда не угадаешь, кто может следующим попасть под их прицел), а также невозможность оказать давление на руководство, даже путем снятия с должности".

Эксперт подчеркивает, что опытные и влиятельные политики неоднократно проворачивали подобные "кадровые шалости" с руководителями разных уровней в МВД, СБУ или Офисе генерального прокурора. Но только не с НАБУ или САП – они находятся вне этой "песочницы".

Второй аспект Иван Ступак поясняет так: "Другая часть нардепов и политиков возмущена отсутствием реальных результатов работы НАБУ за более чем 5 лет. Откровенно топорной работой, безграничным бахвальством и зазнайством со стороны Артема Сытника. А также – не менее откровенными фактами провокаций преступлений со стороны детективов НАБУ. Это все при том, что в Украине официально запрещена провокация преступлений".

По мнению эксперта, интересы двух групп влияния нашли общие точки соприкосновения. Что и вылилось в очередное – и видимо не последнее – решение не самого объективного Конституционного суда.

"Такое решение КСУ определенно вызовет откровенное раздражение со стороны западных партнеров. Что может вылиться в бессрочную задержку очередного транша МФВ, а также спровоцирует более чем прохладное отношение Запада к Украине в вопросах поддержки решения проблемы Донбасса и Крыма", – прогнозирует Иван Ступак.

Решение КСУ по НАБУ: роль западных партнеров

С точки зрения влияния на сотрудничество с нашими западными партнерами, в ближайшее время, скорее всего, никаких радикальных решений украинская власть принимать не будет. В том числе – касательно работы антикоррупционных органов. Так считает руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

"В каком-то роде, сами западные партнеры попали в своеобразную "вилку". Не признать решения КСУ нельзя. Но и полностью его поддержать они не могут, потому что есть обоснованные подозрения, что НАБУ будет в большей степени контролироваться властью", – поясняет эксперт.

Он предполагает, что зарубежные партнеры Украины возьмут определенную паузу, чтобы посмотреть за развитием событий. И если наша власть не будет педалировать тему снятия Сытника с должности, то все сотрудничество, в том числе по линии МВФ, будет реализовываться в полной мере. Хоть и с некоторыми задержками. А вот если Офис президента будет пытаться во что бы то ни стало убрать Сытника, а также внести изменения в законодательство касательно антикоррупционных органов, возможны проблемы.

"Если не будет серьезных "зашкваров" вокруг НАБУ и САП, транш будет, – считает Игорь Рейтерович. – При этом нужно понимать, что вопрос более глобальный. Его нельзя сводить только к антикоррупционным органам. Не стоит забывать и о том, что это – не безвозмездная помощь. Деньги нам дают в долг, их придется отдавать, да еще и с процентами… Надо признать, что такими историями, как с НАБУ, мы сами создаем хороший механизм давления на себя. Тут, правда, вопросы больше к прошлой власти, принявшей законодательство, которое можно оспорить в КСУ".

Решение КСУ по НАБУ: риски потери международной поддержки

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов уверен, что украинская власть сеет сейчас такие проблемы, то неминуемо может пожать бурю.

"Мы уже имеем жесткую реакцию из Европарламента, от представителей G7. Сигналы прямые, не двузначные – разрушение независимости антикоррупционных органов приведет к потере международной финансовой поддержки (в том числе – со стороны МВФ) и поставит под угрозу безвиз, – подчеркивает политэксперт. – Украина должна взвесить все "за" и "против" при движении дальше. В том числе при формировании конкурсных комиссий по назначению новых руководителей антикоррупционных органов. Напомню, что САП у нас обезглавлена после ухода Холодницкого, директор НАБУ Сытник – в "подвешенном" состоянии".

Александр Леонов не исключает, что в Офисе президента не осознают последствий того, что может произойти. И надеются "пропетлять", пытаясь взять под контроль НАБУ и САП.

"Ведь новая программа с МВФ, вроде как, согласована. Есть транш от ЕС. Но эта финансовая помощь четко подвязана под определенные условия. Среди которых и независимость аниткоррупционных органов, – напоминает эксперт. – Понятно, что в парламенте есть ОПЗЖ, которая радостно "подмахивает" тому, чтобы Украина ссорилась с Западом. Есть близкие Коломойскому депутаты, которые также поддерживают такое направление. И тут все понятно, учитывая проблемы которые Коломойский имеет в Великобритании, США. А вот то, что делает Зеленский и его Офис – понять сложно… Ими сделано уже много шагов, которые на Запад воспринимает с абсолютным непониманием. Но останавливаться они, похоже, не собираются".

Напомним, ранее ситуацию с украинскими антикоррупционными органами, которые у нас как бы есть, но эффекта от них не видно, проанализировал для издания "Комментарии" народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

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