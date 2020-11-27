Пляски вокруг Сытника: когда уволят главу НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран Большой семерки (G7), что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник будет оставаться в должности, несмотря на признание его назначения неконституционным. Есть мнение, что президент дает такие гарантии под давлением коллективного Запада, к тому же, вновь начали укреплять свои позиции "соросята". О чем, например, может свидетельствовать возвращение экс-министра экономики Тимофея Милованова в большую политику. О чём говорят эти тенденции и к чему всё это может привести – "Комментарии" разбирались с экспертами.



Последствия выборов США

Политолог Андрей Золотарев считает происходящее отражением результатов выборов президента США.

"После возвращения к власти демократов, украинские агенты коллективного Запада в лице тех же птенцов гнезда Джордж Сороса, воспрянули духом и активно занялись укреплением своих позиций. В том числе, используя шантаж президента, уверяя, что он разваливает антикоррупционную вертикаль и потворствует старым политикам. Хотя на самом деле это не так", – говорит политолог.

По его словам, заявление Зеленского, что Сытник, несмотря на все имеющиеся к нему вопросы (и касательно назначения, и касательно уличения в коррупционной деятельности), останется на посту, демонстрирует, что украинский президент откровенно пасует перед коллективным Западом.

"Между тем, экс-посол Канады в Украине Роман Вашук во время недавней лекции прямо обвинил коллективный Запад в реформаторском большивизме. А именно – что тот ставит антикоррупционную борьбу (в своем понимании этого слова) выше Конституции, выше закона, выше права, – продолжает Андрей Золотарев. – То, что делает Запад с созданной им в Украине антикоррупционной вертикалью, показывает, что он рассматривает ее не как инструмент борьбы с коррупцией. Скорее – как инструмент контроля и влияния на украинские политически и деловые круги. Для меня очевидно, что президентство Джо Байдена приведет к решающей схватке между украинским олигархическим Хищником и заокеанским Чужим. При этом украинский олигархат, натворивший немало бед, в этой ситуации выступает последним оплотом нашего суверенитета. Самое печально, что кто бы ни победил – украинцы уже проиграли".

Влияние Запада или дефицит кадров

Заявление Зеленского о Сытнике связано если не с прямым давлением Запада, то с потенциальными рисками этого давления, считает политический эксперт Дмитрий Воронков.

"Уже понятно, что Украина в этом году вряд ли получит транш МВФ. Такой себе своеобразный намек – надо слушаться! Вот Зеленский и пытается показать, что он как бы слушается, что пытается сгладить шумиху после скандальных решений Конституционного суда касательно антикоррупционной вертикали", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что из-за избытка внимания вокруг антикоррупционной темы страдает экономика, кредитные интересы Украины. И не исключает, что решение по Сытнику – временное.

"Не исключаю, что оно принято как ситуативное. Не удивлюсь, если через какое-то время президент пересмотрит свою позицию, – говорит Дмитрий Воронков. – Ведь много вопросов и вокруг назначения Сытника, и вокруг вообще его фигуры. К тому же, само НАБУ было создано на скорую руку. Нужны серьезные законодательные доработки".

Что касается "восстания соросят", то Дмитрий Воронков считает этот термин искусственным. По его мнению, нет оснований говорить, что у того же Джорджа Сороса имеются некие глобальные интересны в Украине.

"Связывать рост влияния Запада с назначением Милованова советником главы ОП вряд ли стоит. Тут речь скорее о тотальном дефиците кадров, – отмечает эксперт. – Ну, а наша зависимость от Запада – и так не секрет. И это нормально, с учетом наших условий и нашей политики"

Напомним, сегодня суд в Киеве постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ.

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