Укрепление президентской вертикали власти расходится с интересами украинского народа - Медведчук

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Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

"Очень сложно комментировать этого человека. Думаю, он (Данилов. – Ред.) вряд ли понимает, о чем говорит, и вообще не понимает, о чем идет речь. Это я интеллигентно выразился", ‒ сказал Медведчук, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Виктора Медведчука, подобные заявления абсурдны после того, как Украина, в прошлом президентско-парламентская республика, вследствие реформы получила парламентско-президентскую форму правления. А должна была и вовсе стать парламентской республикой.

"Парламентская форма правления является наиболее эффективной с точки зрения возможностей государственного устройства, процессов демократизации и построения правового государства, а также с учетом геополитического положения Украины и ментальности украинского народа", ‒ уверен оппозиционный политик.

По словам Виктора Медведчука, в этом случае умозаключения Алексея Данилова о необходимости укрепить президентскую вертикаль власти являются не чем иным, как желанием выслужиться. Причем это совершенно расходится с интересами самой Украины и украинского народа.

"Где тут интересы украинского народа, интересы украинского государства? Как специалист я могу сказать – нигде", ‒ заключил Медведчук.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него по обвинению в госизмене является политически мотивированным.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко заявил, что после отстранения Медведчука от обмена пленными этот процесс полностью заморожен.

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