В «Нафтогазе» сообщили о возможном срыве подготовки к новому зимнему сезону из-за решения Кабмина

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Татьяна Веремеева
На счетах компании "Нафтогаз" есть 57 млрд грн, и это единственная из всех
госкомпаний, у которой такой запас прочности. Об этом рассказала директор по
связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами
Группы "Нафтогаз" Алена Осмоловская.
Последствия увольнения Андрея Коболева для "Нафтогаза"
По ее словам, деньги, которые есть на счетах компании, позволяет
обеспечивать доступные цены на газ в годовом измерении и полноценно
подготовиться к следующему зимнему сезону. Кроме того, Осмоловская обращает
внимание на то, что если средства использовать не по назначению, то будет под
угрозой подготовка к зиме.
В контексте последствий решений Кабмина Алена Осмоловская подчеркивает, что
уже есть реакция зарубежных партнеров.
Ранее сообщалось, что 28 апреля Кабмин на закрытом заседании принял решение
об увольнении
главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По мнению компании,
способ принятия решений относительно органов управления НАКа демонстрирует
возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.
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