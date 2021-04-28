В «Нафтогазе» сообщили о возможном срыве подготовки к новому зимнему сезону из-за решения Кабмина



















На счетах компании "Нафтогаз" есть 57 млрд грн, и это единственная из всех госкомпаний, у которой такой запас прочности. Об этом рассказала директор по связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами Группы "Нафтогаз" Алена Осмоловская.



Последствия увольнения Андрея Коболева для "Нафтогаза"

"Сегодняшняя серия решений Кабинета Министров является юридической манипуляцией. Набсовет (НАК "Нафтогаз Украины", – ред.) освободили на двое суток, чтобы иметь возможность уволить главу правления. По нашему мнению, это связано с тем, что "Нафтогаз" сегодня единственная госкомпания, у которой есть прочный запас ликвидности – на наших счетах сегодня эквивалент 57 млрд грн.", – рассказывает Алена Осмоловская.

По ее словам, деньги, которые есть на счетах компании, позволяет обеспечивать доступные цены на газ в годовом измерении и полноценно подготовиться к следующему зимнему сезону. Кроме того, Осмоловская обращает внимание на то, что если средства использовать не по назначению, то будет под угрозой подготовка к зиме.

В контексте последствий решений Кабмина Алена Осмоловская подчеркивает, что уже есть реакция зарубежных партнеров.

"Они видят четкий сигнал, что Украина готова манипулировать правилами корпоративного управления ради политической целесообразности. Это неприятный сигнал госкомпаниям и их руководителям, что если работать в интересах народа страны, за это могут наказать", – отмечает Алена Осмоловская.





Ранее сообщалось, что 28 апреля Кабмин на закрытом заседании принял решение об увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По мнению компании, способ принятия решений относительно органов управления НАКа демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

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