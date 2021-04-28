logo
Русский Українська

BTC/USD

54416.69

ETH/USD

2729.41

LTC/USD

255.33

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В «Нафтогазе» сообщили о возможном срыве подготовки к новому зимнему сезону из-за решения Кабмина
commentss НОВОСТИ Все новости

В «Нафтогазе» сообщили о возможном срыве подготовки к новому зимнему сезону из-за решения Кабмина

В НАК опасаются, что из-за увольнения Андрея Коболева под угрозой могут оказаться деньги на счетах компании

28 апреля 2021, 22:26
Автор:

Татьяна Веремеева








На счетах компании "Нафтогаз" есть 57 млрд грн, и это единственная из всех госкомпаний, у которой такой запас прочности. Об этом рассказала директор по связям с государственными, регуляторными органами и заинтересованными сторонами Группы "Нафтогаз" Алена Осмоловская.

В «Нафтогазе» сообщили о возможном срыве подготовки к новому зимнему сезону из-за решения Кабмина

Последствия увольнения Андрея Коболева для "Нафтогаза"

"Сегодняшняя серия решений Кабинета Министров является юридической манипуляцией. Набсовет (НАК "Нафтогаз Украины", – ред.) освободили на двое суток, чтобы иметь возможность уволить главу правления. По нашему мнению, это связано с тем, что "Нафтогаз" сегодня единственная госкомпания, у которой есть прочный запас ликвидности – на наших счетах сегодня эквивалент 57 млрд грн.", – рассказывает Алена Осмоловская. 

По ее словам, деньги, которые есть на счетах компании, позволяет обеспечивать доступные цены на газ в годовом измерении и полноценно подготовиться к следующему зимнему сезону. Кроме того, Осмоловская обращает внимание на то, что если средства использовать не по назначению, то будет под угрозой подготовка к зиме.

В контексте последствий решений Кабмина Алена Осмоловская подчеркивает, что уже есть реакция зарубежных партнеров.

"Они видят четкий сигнал, что Украина готова манипулировать правилами корпоративного управления ради политической целесообразности. Это неприятный сигнал госкомпаниям и их руководителям, что если работать в интересах народа страны, за это могут наказать", – отмечает Алена Осмоловская.


Ранее сообщалось, что 28 апреля Кабмин на закрытом заседании принял решение об увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. По мнению компании, способ принятия решений относительно органов управления НАКа демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ